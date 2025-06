Un niño de 7 años sale de casa con su hermano para comprar en la tienda de la esquina y es atropellado por un coche: la policía detiene a los padres por dejarles ir solos

Un coche circulando en Estados Unidos. (REUTERS/Shannon Stapleton)

La tragedia afectaba directamente a la familia Jenkins-Ivey el pasado 27 de mayo, cuando Legend, un niño de 7 años, fue atropellado mortalmente mientras regresaba a casa desde una tienda cercana, acompañado únicamente por su hermano de 10 años. Ambos menores recorrieron un trayecto muy corto, donde según informa el medio estadounidense NBC News, los esperaría allí su padre.

Dos días después del accidente, los padres del niño, Samuele Jenkins y Jessica Ivey, fueron arrestados y acusados de homicidio involuntario y múltiples cargos de abuso infantil. Las autoridades argumentaron que permitir que sus hijos caminaran solos fue una negligencia con graves consecuencias.

Desde la cárcel del condado de Gaston, Jenkins relató el profundo impacto emocional que vive tras la pérdida de su hijo, “estoy sufriendo mientras duermo, me despierto llorando. Han pasado semanas y aún no he podido llorar de verdad”.

Un cruce peligroso y una decisión fatal

El accidente ocurrió cuando los hermanos, tras acompañar a su madre a una tienda local, pidieron permiso para regresar solos a casa, donde su padre los esperaba. En lugar de caminar hasta un cruce peatonal a unos 100 metros, intentaron tomar un atajo atravesando West Hudson Boulevard, una vía transitada, según informaciones publicadas por NBC News. En este lugar fue donde se produjo en atropello por una conductora de 76 años, quien no ha sido acusada, ya que la policía no halló evidencia de exceso de velocidad o imprudencia.

Debate nacional sobre la autonomía infantil

Carolina del Norte no cuenta con una ley que regule a qué edad un menor puede caminar solo por la calle sin supervisión de sus padres o de un adulto. Esto ha despertado un debate en redes sociales, con muchos padres cuestionando si permitir un recorrido tan corto puede considerarse un crimen. Otros, sin embargo, apuntan a la peligrosidad del cruce como argumento para justificar la intervención policial.

La pareja, que llevan juntos diez años y tiene seis hijos, sigue en prisión a la espera de una audiencia de causa probable. Inicialmente, se enfrentaban una fianza de 1.5 millones de dólares que luego la redujeron a 150 mil, gracias a la intervención de una concejal local que también colaboró para que fueran escoltados al funeral de su hijo.

Vehículo circulando por la carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antecedentes pueden marcar el caso

Jenkins, con antecedentes penales, e Ivey, con una condena menor anterior, temen que sus cargos pasados compliquen la situación. Su abogado considera que una condena por homicidio es desproporcionada y espera negociar con la fiscalía, aunque señala que no será fácil.

Mientras tanto, sus hijos han sido repartidos entre familiares. Renea Jenkins, madre de Samuele y abuela de los niños, cuida a cinco de ellos y ha tenido que dejar sus empleos para hacerse cargo. La familia aún no ha recibido los fondos del funeral tras la cancelación de una campaña. Muchos en la comunidad cuestionan si se está aplicando justicia de forma equitativa. “Fue un accidente horrible, eso es todo”, dijo Renea. “No entendemos por qué están en la cárcel. Solo queremos justicia y que puedan estar con sus hijos”