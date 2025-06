Pradales pide a Sánchez “máxima contundencia y celeridad”, y espera que la trama no salpique a Euskadi: “La confianza se pierde rápidamente, pero construir confianza exige muchísimo trabajo”

25/03/2025 El lehendakari, Imanol Pradales, durante una rueda de prensa en el Palacio de Navarra, a 25 de marzo de 2025, en Pamplona, Navarra (España). La Eurorregión Nueva Aquitania Euskadi Navarra desarrolla y apoya proyectos referidos al territorios en campos tan variados como la economía, empleo, enseñanza, movilidad o medio ambiente, entre otros. POLITICA Eduardo Sanz - Europa Press

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha insistido en que “es muy grave y muy preocupante” lo que está ocurriendo con la trama de corrupción que afecta al PSOE, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “máxima contundencia, transparencia y celeridad”, y ha mostrado su deseo de que esto “no salpique a Euskadi”.

Tras afirmar que la legislatura está en punto “muerto” y que las próximas semanas serán “absolutamente decisivas para saber a dónde se encamina”, ha dicho que ante cualquier caso de corrupción “es importante cortar de raíz”, y que “no tiemble la mano” a la hora de adoptar medidas contundentes, “pese a quien pese”.

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Pradales se ha referido a la situación generada tras conocerse el informe de la UCO de la Guardia Civil que involucra al ya ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, junto a su antecesor en el cargo y exministro, José Luis Ábalos, y el ex asesor de este último, Koldo García. El caso ya ha afectado también a Navarra, donde ha dimitido el vicesecretario general del PSN, Ramón Alzórriz.

A su juicio, se ha pasado “pantalla”, la legislatura está en punto “muerto”, y ha considerado que las próximas semanas antes del mes de agosto “van a ser absolutamente decisivas para saber hacia dónde se encamina” este mandato.

Tras apuntar que es Sánchez quien “tiene la prerrogativa de pulsar el botón de un potencial hipotético adelanto electoral”, ha admitido que se está en “una situación de extrema debilidad del Gobierno español, y la responsabilidad le corresponde precisamente al presidente de gobierno, fundamentalmente”.

Según ha dicho, le gustaría que se recuperase la confianza perdida y ha considerado que eso “exige la toma de decisiones y conocer también hasta dónde llegan las ramificaciones que tienen”. Por ello, espera “medidas muy contundentes”.

Además, ha sostenido que “hoy al menos en Euskadi” no se sabe “hasta dónde puede llegar esta cuestión”, y ha compartido con el líder del PNV, Aitor Esteban, que se está “viendo solo el hilo del ovillo, que se está empezando a deshilachar y vamos a ver más cosas”.

Entre película de terror y de suspense

“Desde luego, están siendo días muy preocupantes y esto tiene pinta de ser una especie de película de terror, por lo que estamos viendo su gravedad, y una película de suspense, porque cada día nos encontramos con una noticia distinta. Pero yo creo que es importante llegar hasta el fondo, conocer lo que hay realmente para que todos podamos tomar las decisiones más adecuadas y las decisiones más responsables”, ha insistido.

Sobre las informaciones que apuntan a que puede haber grabaciones de Koldo García con socios del Gobierno y con el PP, ha manifestado que espera y desea que este caso no tenga consecuencias en Euskadi. “Me gustaría que no nos salpicara nada de todo lo que estamos viendo, pero no tengo ningún tipo de información que me haga prever que vayamos a tener algo que salpique a Euskadi. Espero y deseo que no. No hay ningún indicio, afortunadamente, hasta hoy. Pero vamos a ver, porque insisto en que probablemente estamos viendo solo una parte de todo lo que pueda existir”, ha aseverado.

La ejemplaridad, “innegociable”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el caso que ha provocado la dimisión de su 'número tres', Santos Cerdán, es la "anécdota", pero no la "categoría", y ha subrayado que "la izquierda no roba" y que el conocido como 'caso Koldo' no es la trama Gürtel del PSOE. (Fuente: Congreso)

El jefe del Ejecutivo vasco ha asegurado que “la ejemplaridad en política es innegociable y ser ejemplares en política tiene que ver con la acción diaria y practicar determinados valores, el valor de la honestidad y de la integridad”.

Del mismo modo, ha apuntado que, ante este “presunto” caso de corrupción, que “parece real”, hay que actuar con “máxima contundencia, transparencia, rapidez y celeridad”. “Ese es el marco en el que tiene que actuar cualquier responsable público, político o partido político. Si no, esto lo único que genera es una enorme desafección por parte de la ciudadanía, una pérdida enorme de confianza en la clase política y en las instituciones públicas, y es el mejor caldo de cultivo para alimentar los populismos, los totalitarismos, y el ‘todos son iguales y ¿qué más da?, pues no”, ha declarado.

En su opinión, “está en juego precisamente un modelo de sociedad y unos valores y unos principios democráticos”. “Con estas cuestiones hay que ser contundente, no se puede pisar la línea ética y hay que poner una raya. Y yo creo que es lo que toca en este caso. Por tanto, preocupación por lo que está ocurriendo en el entorno y esperando a que se tomen medidas muy contundentes por parte de los afectados”, ha dicho.

Tras rechazar hablar de hipótesis sobre cómo puede repercutir todo este en Euskadi, ha defendido que el Gobierno Vasco de coalición da “estabilidad, que es un valor intangible” a poner en valor. “Si miramos alrededor, lo que vemos es incertidumbre e inestabilidad, y yo creo que hay que preservar la estabilidad porque el Gobierno en Euskadi lo que está haciendo es responder a las demandas que tiene la sociedad vasca en múltiples ámbitos”, ha manifestado.

Compromisos pendientes

Jose Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García (Montaje Infobae España / ELV)

A su parecer, la actual “situación de extrema debilidad en la que se encuentra el Gobierno español, no debe ser aprovechada para sacar tajadas”, pero ha recordado que Euskadi tiene unos compromisos pactados. “Soy igualmente taxativo, el calendario y el pacto obligan”, ha indicado, en alusión al cumplimiento del Estatuto de Gernika, para avisar: “Es muy importante que el Gobierno español no se despiste, aquí hay un pacto que cumplir”. También ha subrayado que hay otras materias pendientes como la inversión en redes eléctricas o las cuestiones que afectan a la migración o a la oficialidad del euskera en la Unión Europea.

A preguntas de cómo puede afectar al PNV el ‘caso Koldo’, ha afirmado que “la corrupción afecta al conjunto de un sistema político”. “Obviamente le afecta, en primer lugar, a quien ha sufrido esos episodios de corrupción, pero afecta al conjunto del sistema, porque genera desafección, desconfianza y es un caldo de cultivo para que los populistas y los populismos, los que juegan un poco con estas cosas, y meten a todos en el mismo saco para desacreditarla, para decir que ‘son todos iguales, son todos unos ladrones, son todos unos sinvergüenzas’”, ha alertado.

A su juicio, “esto corroe, de alguna forma, los valores más básicos de una democracia”. “Estos sorbitos populistas van alimentando una sensación, que no solo afecta a un partido, sino que acaba afectando al conjunto. Por lo tanto, yo creo que es importante cortar de raíz, ser contundentes, tomar decisiones y que no tiemble la mano. Cuando existe un caso corrupción, lo que hay que hacer es combatirlo. Hay que ser absolutamente transparentes, rápidos en la respuesta, y a partir de ahí, tomar las decisiones que haya que tomar, pese a quien pese”, ha reiterado.

Según ha explicado, a él no le “preocupa, en términos electorales, desde el punto de vista de cálculo electoral, cómo afecta esto o no a un partido político”, sino “cómo afecta al conjunto de la confianza” que tiene la ciudadanía en la clase política e instituciones públicas, y cómo se revierte esta situación, “porque la confianza se pierde rápidamente, pero construir confianza exige muchísimo trabajo”.

(Noticia elaborada por Europa Press)