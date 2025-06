Pedro Pascal encuentra su ‘gemelo’ en Nueva York: un padre de familia de Brooklyn con un gran parecido físico

Pedro Pascal es una de las más de 100 celebridades que firmaron una carta en favor de los derechos de la comunidad LGBTQ +. (Créditos: REUTERS / Stephane Mahe)

Pedro Pascal, una de las figuras más populares de la industria cinematográfica actual, ha generado tal furor en redes sociales y entre sus seguidores que algunos ya lo han bautizado como “el Chayanne de las millennials”. El carisma y el éxito del actor chileno, impulsados por series como The Last of Us y The Mandalorian, han llegado a niveles insospechados, al punto de inspirar un singular concurso de imitadores en pleno Día del Padre en Nueva York.

El evento tuvo lugar el pasado domingo, 15 de junio, en el restaurante mexicano Son del North, ubicado en el Lower East Side, en Brooklyn. Organizado con un toque humorístico y familiar, el concurso coronó a George Gountas, un hombre de familia originario de Greenpoint, como el mejor imitador del intérprete chileno. Aunque Gountas llegó inicialmente de mala gana, alentado por su esposa e hijos, terminó llevándose el premio de 50 dólares (unos 43 euros), un año de burritos gratis y, según sus organizadores, un lugar en el “salón de la fama de la cultura pop” neoyorquina.

“Todo empezó cuando salió Game of Thrones”, explicó su esposa, Jenny Gania, quien señaló que la familia comenzó a notar el parecido físico de Gountas con Pascal. “Luego, los niños también empezaron a notarlo, así que cuando vimos el concurso, les dije: ‘Tienen que ir, es su regalo del Día del Padre’”, contó entre risas.

Concursantes con rasgos parecidos al actor Pedro Pascal en las afueras del establecimiento (Instagram)

30 aspirantes, 1 ganador

El concurso reunió a casi 30 aspirantes, quienes presentaron propuestas originales para imitar distintas facetas del popular actor. Algunos optaron por el porte característico de su personaje en The Mandalorian, mientras que otros recrearon el estilo casual y desenfadado que Pascal ha mostrado en The Last of Us. Los participantes también se apoyaron en accesorios representativos y hasta mensajes alusivos a las convicciones del actor. Uno de los concursantes, por ejemplo, lució una camiseta con la frase: “Protejan a las muñecas y a todos los inmigrantes”, en referencia tanto a su trabajo en pantalla como al apoyo público que Pascal ha expresado hacia su hermana trans, Lux Pascal.

Annisha García, chef y copropietaria de Son del North, explicó que la idea del concurso surgió tras la ya famosa declaración de Pascal en 2023, en la que comentó que Nueva York no tenía buena comida mexicana. “Les dije: ‘Lo siento, pero no hay buena comida mexicana en Nueva York’”, ironizó García. “Pensamos: ‘Sí la hay, y aquí estamos’”, concluyó divertida. Wim Shih, copropietario del restaurante, añadió que la intención del evento no era desacreditar las palabras de Pascal, sino promover alegría, según recoge el New York Post. “Hay tanta tristeza en el mundo ahora mismo. Queríamos aportar un poco de felicidad en medio de todo esto. Y eso era algo que Pedro Pascal sabía hacer excepcionalmente bien”.

El evento, que recuerda a otras extravagantes celebraciones por figuras públicas en Nueva York –como el concurso de imitadores de Timothée Chalamet en Washington Square Park el octubre pasado–, reafirma la profunda conexión que Pascal ha logrado con sus seguidores.

Para George Gountas, el reconocimiento como ganador del concurso plantea una pregunta inevitable: ¿qué viene después? Mientras algunos bromean sobre la posibilidad de verlo en TikTok o incluso en un papel especial en algún proyecto de Pascal, Gountas por ahora afirma estar centrado en disfrutar de su nuevo título, acompañado de burritos en cada comida hasta 2026.