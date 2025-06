Un empresario es asaltado cuatro veces en tres años delante de su McLaren y se arma con una pistola de gas pimienta: “¿Hay que vivir desnudo y sin nada?”

Un McLaren. (Photo by Martyn Lucy/Getty Images)

Esta es la historia de Jérôme (el nombre ha sido cambiado), un empresario francés del sector del lujo que ha relatado su situación a Le Parisien porque quiere transmitir su “enorme hartazgo” y convertirse en la voz de los que son como él. Es decir, de todos aquellos que “son blanco por tener dinero y casi deberían disculparse por ganarlo”. Porque los ricos también sufren y, en su opinión, es “un verdadero tema social sobre el que los principales afectados ni siquiera se atreven a hablar”, ha comentado en el medio de su país.

Y es que el pasado jueves, este hombre de 36 años fue asaltado cerca de su casa por dos hombres encapuchados. Ocurrió en Vélizy-Villacoublay, al lado de Versalles, mientras se dirigía a su McLaren, que tenía aparcado en la calle. Es la cuarta agresión que ha sufrido en tres años. Pero esta vez, decidió contraatacar.

Jérôme nunca se desplaza sin una pistola de gas pimienta. Llevar ese objeto fuera del domicilio está prohibido, pero no le importa. Así lo ha contado en Le Parisien: “Me da igual. No llevo esta pistola porque me haga ilusión, sino porque siento que no tengo otro remedio. ¿Se dan cuenta de los extremos a los que llegamos? ¿Qué hacemos? ¿Hay que vivir desnudos y sin nada, eso es?”.

Frente a frente con los dos hombres, sacó la pistola. “¡No dispare, no dispare!”, gritaron los agresores. “Pero en pocos segundos se dieron cuenta de que era una pistola de gas. Uno de ellos se me acercó y entonces disparé”. Los agresores, dos jóvenes “de entre 15 y 20 años como mucho”, salieron huyendo.

“Llevamos una diana en la cabeza”

Esta no es la primera vez que Jérôme vive algo similar. La primera vez le robaron y pegaron en plena calle. La segunda descubrió a cinco hombres apostados ante su casa. “De nuevo, los hice huir mostrando mi arma de gas”. Y la tercera salió corriendo en busca de ayuda. Afirma que el McLaren le ha convertido en objetivo de los ladrones. “Como empresario somos muy vulnerables: toda la información sobre nosotros está en internet”, se queja. “A mi socio también lo han rastreado. En cuanto tienes cualquier objeto de valor visible, la gente piensa que eres millonario. Es muy fácil sacar conclusiones”.

El empresario está convencido: los jóvenes que lo atacaron este jueves no querían su coche, sino el dinero que inevitablemente asocian a él. “La información sobre nosotros se comparte, igual que con la gente del mundo de las criptomonedas. Los que dan las órdenes publican una especie de ofertas y mandan a unos chavales. Nosotros llevamos una diana en la cabeza todo el tiempo”. Según las estadísticas, París es la ciudad europea con más robos por habitante, muy por encima de las siguientes en este ranking (la segunda es Barcelona).

A partir de la próxima semana, Jérôme ya no vivirá en este lugar. Se ha comprado una casa “en otro sitio” y la ha reformado para convertirla “en un búnker”. “Hacemos las maletas este fin de semana y nos mudamos de inmediato. Es una locura, ¡me voy a mudar como un fugitivo!”