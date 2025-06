Los podcasts más sonados hoy en Spotify España

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Los podcasts son productos de audio que están a disposición a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Spotify y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Acá traemos un listado de las producciones más populares del momento

1. ROCA PROJECT

Un Podcast para personas que buscan inspiración, aprendizaje y crecimiento personal. En Roca Project, Carlos Roca pone el foco en el valor humano conversando, sin filtros y en profundidad, con expertos, personajes influyentes y personas anónimas con una historia impactante que contar. Si buscas un podcast que te entretenga pero que además te aporte valor, este es tu podcast. Todos los miércoles a las 19:30 horas.

2. LO QUE TÚ DIGAS con Alex Fidalgo

Cada lunes y jueves Alex Fidalgo recibe a las personalidades más interesantes e influyentes para mantener una charla íntima, espontánea e impredecible. Un oasis para la reflexión en el que no se juzga al protagonista ni se subestima a la audiencia.

3. Spotify Presents

Experience exclusive performances and unique content crafted with your favorite artists from around the world.

4. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada. En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

5. La Ruina

Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que viene de público al programa. La historia más miserable se lleva un premio.

6. Tu amiga psicóloga

Bienvenidos a "Tu Amiga Psicóloga" Aquí hablamos de salud mental y de la vida en general, siempre desde un enfoque sencillo y cercano. La idea es que puedas llevarte algo útil para reflexionar y, si puedes aplicarlo en tu día a día, ¡mejor todavía! Este es un espacio para aprender, crecer y, sobre todo, para sentirte acompañado en el camino. Mi libro: Tu autoestima es un arte Me puedes encontrar en Instagram ( tuamigapsicologaa) y en Tik Tok (andreaapsicologia)

7. SABOR A QUEER

En SABOR A QUEER lxs que estamos fuera de la norma tenemos charlas entre amigxs y fantaseamos con comernos el mundo. Un podcast con el que David Velduque te invita a conocer realidades diversas y cuestionar lo establecido. SABOR A QUEER es una producción de Neurads y ha sido nominado a los Premios Ondas Globales del Podcast en la categoría de Mejor Videopodcast.

8. WORLDCAST

Hosted by: Pedro Buerbaum. Nuevo podcast cada jueves. Conversaciones sin cortes, filtros ni guiones. Todo tipo de invitados. Síguenos en nuestras redes sociales.

9. La Pija y la Quinqui

El podcast de Carlos Peguer y Mariang. Todos los domingos. Síguenos en redes en pijayquinqui.

10. Criminopatía

Historias reales de crimen y criminales. Escrito y presentado por Clara Tiscar. Temporada 4, producido por PodiumPodcast.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué es un podcast

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Spotify)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.