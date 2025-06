Las series más vistas en Prime Video España para pasar horas frente a la pantalla

Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo todavía es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Prime Video se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. La mejor hermana (The Better Sister)

Chloe se mueve en los círculos más elitistas de Nueva York con su marido abogado Adam y su hijo adolescente Ethan a su lado, mientras su hermana Nicky, distanciada de ella, intenta llegar a fin de mes y mantenerse limpia de drogas. Cuando Adam es brutalmente asesinado, la investigación sacude a toda la familia y saca a la luz secretos que llevaban mucho tiempo enterrados.

2. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

3. Motorheads: Amantes de la velocidad (Motorheads)

La serie está ambientada en un antiguo pueblo industrial en busca de un rayo de esperanza y, con una buena dosis de adrenalina, narra la historia de un grupo de marginados que, contra todo pronóstico, forjan una amistad basada en su pasión por las carreras de coches y que deben desafiar la jerarquía y las normas del instituto.

4. C.A.E.M.: La forja del rescate

Diecinueve alumnos llegan a la escuela de Candanchú con un mismo objetivo: convertirse en rescatadores de montaña. La exigencia es máxima y sus instructores solo van a tolerar la excelencia. Durante nueve meses seguiremos su formación como socorristas en las localizaciones de montaña más espectaculares, con paisajes tan increíbles como los de Pirineos, Picos de Europa o los Alpes franceses.

5. Nine Perfect Strangers

Nueve australianos, en diferentes momentos de su vida, asisten a un costoso "retiro de transformación total de mente y cuerpo" de 10 días en un lugar llamado Tranquillum House, dirigido por una misteriosa mujer rusa llamada Masha.

6. La granja de Clarkson

Un año intenso, arduo y muy divertido en la vida del agricultor más insólito de Gran Bretaña, Jeremy Clarkson. Únete a Jeremy y a su grupo de socios agrícolas mientras se enfrentan a un tiempo de locos, animales desobedientes, cultivos que no crecen y una pandemia inesperada. Verás a Jeremy Clarkson como nunca antes lo habías visto.

7. Chicago Med

Chicago Med se describe como "un viaje emocional a través del caos del día a día del hospital más explosivo de la ciudad y el equipo de valientes médicos que lo mantiene unido." La serie hace frente a casos inspirados por acontecimientos de la actualidad, además de entrelazar con los personajes de Chicago Fire y Chicago P.D.

8. Aquí no hay quien viva

Roberto y Lucía están felices por mudarse al nuevo piso, pero desconocen la comunidad de vecinos que les espera. En la calle Desengaño, convivirán con sus vecinos un tanto peculiares. Por un lado, Marisa, Vicenta y Concha, tres jubiladas cotillas. Alicia y Belén, jóvenes desempleadas. El presidente y su familia. Una pareja gay del 1ºB. Y por otro lado, el portero que todo el día se queja.

9. Aída

Teleserie protagonizada por Carmen Machi en el papel de Aída que surgió como un spin-off (serie que nace de un personaje de otra serie) de la exitosa telecomedia recién terminada "7 Vidas", de la que Aída era un popular personaje. La serie comienza cuando Aída hereda la casa de su padre y se muda con sus hijos Lorena y Jonathan a vivir con su madre Eugenia, intentando sacar su familia adelante.

10. Fiasco

Un cineasta primerizo se enfrenta a un rodaje desastroso y el equipo técnico lo graba todo mientras se suceden los contratiempos, el chantaje y el sabotaje.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.