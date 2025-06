“Voy al ginecólogo y me dicen que está todo bien”: qué debes decir en estos casos a tu médico cuando te duele la regla, según una doctora

La ginecóloga Carmen Díaz en un vídeo de TikTok. (@dra.carmendiaz/TikTok)

El dolor durante la menstruación es una experiencia compartida por muchas mujeres. Desde calambres leves a un sufrimiento incapacitante, este fenómeno, conocido como dismenorrea, se ha considerado normal durante muchos años. Sin embargo, la percepción está cambiando desde la medicina: “Que la regla duela nunca es normal, no tiene que doler”, defiende la ginecóloga Carmen Díaz en un vídeo publicado en TikTok.

Lo cierto es que las molestias leves durante el periodo no tienen por qué indicar la existencia de un problema mayor de salud. “Experimentar cierto grado de incomodidad durante el periodo es normal, pero la dismenorrea se refiere a un dolor menstrual intenso que interfiere con las actividades diarias y la calidad diaria”, apuntan desde la Clínica Universidad de Navarra.

La mayoría de casos de dismenorrea, conocidos como dismenorrea primaria, no están relacionados con ninguna otra patología conocida. Sin que haya una evidencia científica clara, se cree que este dolor se debe a las contracciones uterinas y la isquemia (estrés celular) a causa de un aumento de las prostaglandinas (productos químicos del útero). Estas molestias son comunes durante los primeros periodos, pero suele disminuir con los años.

Cuando sí hay un problema o enfermedad pélvica subyacente, estaríamos ante un caso de dismenorrea secundaria, es decir, un dolor asociado a la menstruación causado por enfermedades que afectan al útero y otros órganos reproductivos, como la endometriosis y los fibroides uterinos. Este dolor suele aparecer más tarde en la vida y, lejos de mejorar, empeora con el tiempo.

Sin embargo, este tipo de patologías son difíciles de diagnosticar y en ello influye la creencia establecida durante muchos años de que el dolor menstrual es algo normal. No ocurre solo con la regla: los sesgos de género en la medicina han causado retrasos en diagnósticos y tratamientos y una menor atención al dolor de las pacientes, en ocasiones con consecuencias mortales.

En una entrevista con Infobae España, la oncóloga Elizabeth Comen explicó que “la medicina occidental ha estudiado históricamente la medicina predominantemente en el marco del varón de 70 kilos, lo cual ha afectado profundamente en el tratamiento que reciben las mujeres hoy en día, desde la investigación que se lleva a cabo, la biología que entendemos (o no) y, lo que es más importante, la atención que reciben”.

¿Cómo puedo hacer que me escuchen?

Una mujer con dolor menstrual. (AdobeStock)

Para las pacientes puede ser difícil conseguir que los médicos tomen en serio su dolor y las escuchen. Por eso, la doctora Carmen Díaz ha dado un consejo a sus seguidoras sobre cómo actuar para conseguir que un médico atienda tu caso.

“A mí la regla me duele. Cuando voy al gine me hacen una ecografía y me dicen que está todo bien. ¿Cómo puedo hacer que me escuchen?“, le pregunta una usuaria de TikTok. Díaz explica que, si a ella le ocurriera eso, diría: ”Muy bien, perfecto. Me alegro mucho de que la ecografía no se vea nada. Eso es una buena señal. ¿Pero qué pruebas más me puedo hacer? ¿Qué pruebas más tienes pensado pedirme para investigar más mi caso? ¿Para ver más mi caso?“.

“Recordemos que la regla duela nunca es normal. No tiene que doler si la regla duele, aunque la ecografía sea normal, ahí hay algo”, concluye la ginecóloga.