Un experto alerta de los errores que no puedes pasar por alto a la hora de vender tu vivienda para que no te reclamen “miles de euros”: “Revisa que legalmente puedes vender”

La decisión de vender o no una vivienda es crucial para cualquier propietario. Si, llegado el momento, se decanta por vender su propiedad, el procedimiento no es solo firmar papeles y entregar llaves. Cada paso exige precisión y responsabilidad para evitar sorpresas desagradables que pueden acarrear problemas económicos serios.

Las transacciones inmobiliarias están sujetas a normativas estrictas, impuestos y posibles imprevistos legales que pueden transformarse en reclamaciones que pueden salir muy caras si no se gestionan de forma adecuada. Por ello, contar con información de calidad y el asesoramiento de especialistas resulta fundamental antes de completar cualquier operación de compraventa.

Sergio, asesor inmobiliario conocido en redes como SergioExcellenceCircle (@sergioexcellencecircle), advierte en uno de sus últimos vídeos de TikTok sobre varias equivocaciones habituales que ponen en riesgo la cartera del vendedor. Señala tres fallos clave que pueden derivar en importantes pérdidas económicas para el propietario que no los detecta a tiempo. “Nunca cometas estos errores. Son tres los errores a evitar a toda costa para que no te reclamen miles de euros al vender un piso”, afirma al inicio de su explicación.

“Revisa bien si hay derramas pendientes, inspección técnica desfavorable o incluso actividades molestas”

El primer error, según Sergio, es no comprender el alcance real de la operación. El experto recuerda que la venta no solo implica deshacerse del inmueble en sí, sino también de la responsabilidad sobre la comunidad de vecinos y todo lo asociado a ella. “No estás vendiendo un piso, lo que vendes es un piso y una participación en la comunidad. Así que revisa bien si hay derramas pendientes, inspección técnica desfavorable o incluso actividades molestas y átalo contractualmente para que luego no te reclamen”, alerta. Pasar por alto este detalle puede acarrear reclamaciones tras la venta si el nuevo propietario descubre deudas o problemas pendientes que debían haberse resuelto previamente.

La importancia de revisar los gastos de comunidad y asegurarse de que no existen derramas sufragadas o cuotas extraordinarias fue subrayada durante la pandemia, cuando numerosos edificios afrontaron reformas imprevistas. Dejar estos asuntos en el aire o no incluirlos de forma expresa en el contrato de compraventa constituye un riesgo que puede traducirse en sorpresas desagradables después de haber entregado las llaves.

“Infórmate bien de los impuestos que tendrás que pagar y si te los puedes ahorrar”

El segundo error habitual está ligado a las expectativas sobre el beneficio económico de la operación. Muchos propietarios calculan el valor de su piso pensando únicamente en el dinero que recibirán, sin tener en cuenta la fiscalidad asociada. Sergio insiste en la necesidad de realizar un análisis previo y no precipitarse: “No tienes ni idea de lo que vas a sacar a tu piso porque no es lo que te paguen, es lo que te quede después de impuestos. Así que antes de hacer nada, infórmate bien de los impuestos que tendrás que pagar y si te los puedes ahorrar, que muchas veces el ahorro es importante”.

La venta de un inmueble puede estar gravada con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (más conocida como plusvalía municipal), el IRPF por la ganancia patrimonial obtenida, así como posibles gastos notariales o de gestoría. Un error de cálculo o una desinformación mínima pueden dejar la operación al borde de la pérdida o, en el mejor de los casos, mucho menos rentable de lo esperado. Por esta razón, el asesor recomienda contrastar toda la información fiscal y explorar la posibilidad de aplicar exenciones o reducciones, como cuando el vendedor es mayor de 65 años o la vivienda ha sido residencia habitual durante un periodo determinado.

“Te vas al registro de la Propiedad y que te den una nota simple y lo revisas”

El tercer error, según Sergio, “no lo hace nadie y es importantísimo”. Se trata de verificar la legalidad y situación registral de la vivienda antes de proceder a la venta. Existen numerosos casos en los que el propietario desconoce la existencia de cargas antiguas, titularidades compartidas o trámites sin concluir que pueden invalidar el proceso e incluso retrasar o impedir la firma.

Sergio resume así esta advertencia: “Revisa que legalmente puedes vender. Tú no sabes la de veces que me he encontrado con herencias sin registrar, usufructos sin resolver, indivisos que no se conocían, hipotecas anteriores que aún están inscritas, incluso embargos que se pagaron hace años y ahora cuesta la vida quitarlos. Te vas al registro de la Propiedad y que te den una nota simple y lo revisas. Si tienes dudas…”.

Contar con una nota simple registral antes de poner el piso en venta permite identificar si existen cargas, anotaciones de embargo, usufructos o situaciones de indivisión que puedan frenar o complicar la transacción. Estos problemas, bastante frecuentes en viviendas procedentes de herencias, separaciones o relaciones de copropiedad, pueden convertirse en auténticos quebraderos de cabeza y en gastos imprevistos si no se detectan a tiempo.