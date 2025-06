El posible problema óptico que pueden desarrollar los pacientes que consumen Ozempic, según la AEMPS

El problema de visión que puedes tener si tomas Ozempic (Montaje Infobae)

En los últimos meses, el Ozempic, un medicamento inyectable basado en semaglutida aprobado para tratar la diabetes tipo 2, se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales. Esto ha sido consecuencia de uno de sus efectos secundarios más visibles: una significativa pérdida de peso que ha despertado el interés de quienes buscan adelgazar con rapidez. Sin embargo, a pesar de su creciente popularidad y el respaldo de organismos como la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa para el tratamiento de la diabetes tipo 2, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha alertado sobre un posible riesgo ocular relacionado con este fármaco, que se suma a los ya anunciados por otros expertos.

El pasado lunes, 9 de junio, la AEMPS ha publicado un comunicado con el fin de advertir sobre una posible afección ocular, denominada neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIANA), “en pacientes tratados con semaglutida, principio activo de los medicamentos Ozempic, Rybelsus y Wegovy, utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad”. Según la agencia, “este medicamento puede provocar -de forma muy infrecuente- una reacción adversa que lleva a la pérdida de visión”. Esto se confirma de acuerdo a la información de diversos “estudios epidemiológicos de gran tamaño” que demuestran que “el tratamiento con semaglutida en adultos con diabetes mellitus tipo 2″ podría aumentar el riego de padecer esta afección "aproximadamente el doble en comparación con las personas no expuestas a este tratamiento”.

Cómo detectar y tratar la NOIANA

La neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIANA) es una patología ocular causada por la interrupción del flujo sanguíneo hacia el nervio óptico, el nervio que transporta las señales visuales del ojo al cerebro. Esta afección se caracteriza por una pérdida de visión repentina que no causa dolor. Esto puede dificultar su diagnóstico inmediato, ya que de no tratarse adecuadamente, esta pérdida de visión puede ser irreversible.

Además de los pacientes de diabetes, hay otros perfiles que tienen un mayor riesgo de sufrir esta condición. Entre ellas, se ha identificado a personas con antecedentes de hipertensión arterial, colesterol alto y tabaquismo. Por este motivo, la AEMPS ha comentado los pasos que siguen los centros de salud para diagnosticar esta patología: se realiza principalmente a través de una evaluación oftalmológica completa, que incluye la medición de la agudeza visual, el examen de la visión cromática y la revisión del campo visual periférico. Aunque, los médicos también pueden realizar otras pruebas, como análisis de sangre o estudios de imagen, si lo consideran necesario.

En cuanto al tratamiento, no existe una cura específica para la NOIANA, pero el manejo de la afección se centra en controlar los factores de riesgo, como la diabetes y la hipertensión. Se estima que aproximadamente el 40% de las personas afectadas por esta patología recuperan parcialmente la visión de manera espontánea. Sin embargo, es importante señalar que la repetición de la afección en el mismo ojo es poco común, aunque alrededor del 20% de los pacientes pueden desarrollar la enfermedad en el otro ojo dentro de los siguientes cinco años. Asimismo, algunos estudios sugieren que los corticosteroides, como la prednisona, pueden mejorar ligeramente la condición, aunque su efectividad aún no está completamente clara.

Ante la posibilidad de desarrollar esta afección ocular, la AEMPS ha proporcionado recomendaciones clave para los pacientes que consumen semaglutida. Si experimentan pérdida repentina o un empeoramiento rápido de la visión, la agencia aconseja consultar inmediatamente con un médico. La AEMPS también subraya que “si experimentas pérdida repentina o un empeoramiento rápido de la visión, consulta inmediatamente con tu médico. Es posible que tu médico te realice un examen oftalmológico y suspenda el tratamiento”.