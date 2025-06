El mensaje de Manuel Jabois a los “sesudos analistas” que dicen que Alcaraz ha ganado “por cojones”: “Es el españoleo por excelencia”

Carlos Alcaraz hizo historia el pasado domingo en la Philippe Chatrier de París, donde protagonizó una remontada memorable a Jannick Sinner en la final más larga jamás disputada en Roland Garros. Terminada la era de Rafa Nadal, pocos auguraban un nuevo reinado español en Francia, y menos un nivel de tenis como el visto estos años atrás. Pero Alcaraz convence y lo hace a su manera, como desliza el título y el contenido del tan comentado documental sobre su día a día dentro y fuera de las pistas. Para quienes tuvieran la tentación de compararle, le vaya bien o mal, él no dejará de ser fiel a sí mismo.

Una de sus cualidades es el apego a su tierra, la Región de Murcia, y a su familia. Tanto es así que el lema que ha popularizado y por el que se le conoce en el mundo se lo escuchó a su abuelo, que se llama como él. No es otro que el “cabeza, corazón y cojones”, la fórmula que el tenista asegura le lleva al éxito. El tercero de los conceptos es bastante recurrente para todo deportista español (hombre) que brilla en su trabajo. En este sentido, y en plena y justificada corriente de elogios hacia Alcaraz, un conocido columnista y escritor ha querido dar su voto particular, no sin anteponer su admiración por el murciano.

Carlos Alcaraz con su segundo Roland Garros. (Reuters)

Manuel Jabois acostumbra a tomar caminos secundarios, la letra pequeña o aterrizar lo que sea que analice. Y en esta ocasión su fijación ha sido la palabra “cojones”. Lo ha desarrollado en su colaboración en el programa Hora 25 de la Cadena SER, junto a Aimar Bretos: “Es una expresión que estoy escuchando continuamente y que estoy leyendo muchísimo, que es que ganó por cojones, que la gran diferencia con Sinner fueron sus cojones españoles. Ha ocurrido casi siempre con ganadores españoles cuando los resultados aprietan, que de repente el valor diferencial es ese”.

“Una propiedad mística viril”

El partido duró más de cinco horas, pero iba encaminada a hacerlo bastante antes. Sinner sometió a Alcaraz durante dos sets y acarició la victoria. Tanto es así que tuvo tres bolas de partido, que el español salvó. Fue la mayor explosión de júbilo antes de la explosión final tras el super tie break. Ya tiene dos Roland Garros, cinco Grand Slam a sus 22 años.

Manuel Jabois en la Cadena SER.

Para Jabois, “es urgente despojar a los genios del deporte, a los campeones del mundo, a nuestros números uno, de la caricatura de que ganan por cojones”. Recuerda el gallego que Camilo José Cela “tenía un discurso muy parecido, pero nadie dijo que había ganado por cojones cuando ganó el Nobel”. “Cuando -continúa- un médico gana una plaza no decimos que la ha ganado por cojones. Es el españoleo por excelencia: los cojones encima de la pista y los rivales ya se asustan porque nunca han visto unos. A mí, Aimar, no se me ocurre nada más perezoso que decir que alguien ganó algo por cojones”.

“Es como no decir nada -termina Jabois-, como no haber tenido nunca una idea en la vida. Una cosa es que el abuelo de Alcaraz diga lo de las tres c, y otra cosa es que analistas sesudos arroguen a eso una propiedad mística propia viril y exclusiva de España porque ganamos algo, porque nosotros somos así y somos de otra pasta. Son discursos viejos que van en contra de todo lo nuevo que precisamente representa el deporte español: calidad, inteligencia, talento; en eso somos mejores cuando ganamos, no porque nos pesen más los huevos, que por otro lado no nos dejaría correr tan bien en la pista”.