Las producciones más populares de Disney+ en España para engancharse este día

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Disney+ ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Disney+ España

1. Predator: Asesino de asesinos (Predator: Killer of Killers)

Esta antología original de animación narra las aventuras de tres de los guerreros más fieros de la historia de la humanidad: una saqueadora vikinga que guía a su hijo en su sangrienta búsqueda de la venganza, un ninja del Japón feudal que se enfrenta a su hermano samurái en una brutal batalla por la sucesión y un piloto de la Segunda Guerra Mundial que surca los cielos para investigar una amenaza extraterrestre contra los Aliados.

2. Lilo & Stitch

Lilo es una niña hawaiana que se siente sola y decide adoptar un "perro" muy feo al que llama Stitch. Stitch sería la mascota perfecta.. si no fuera en realidad un experimento genético que ha escapado de un planeta alienígena y que ha aterrizado en la tierra por casualidad. Con su amor y su inquebrantable fe en el "ohana" (el concepto hawaiano de la familia), Lilo termina conquistando el corazón de Stitch y le ofrece algo que el original perro nunca pensó tener: un hogar.

3. Capitán América: Brave New World (Captain America: Brave New World)

Tras reunirse con el recién elegido presidente de los EE. UU., Thaddeus Ross, Sam se encuentra en medio de un incidente internacional. Debe descubrir el motivo que se esconde tras un perverso complot global, antes de que su verdadero artífice enfurezca al mundo entero.

4. Lilo & Stitch 2: El efecto del defecto (Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch)

Un adorable alienígena se adapta a la vida en Hawái y todo va como la seda hasta que se le "cruzan los cables" y todo se vuelve un caos. Ahora todos tienen que ayudar para salvar a su divertido amigo.

5. La película de Stitch (Stitch! The Movie)

Continuación de las divertidas aventuras del entrañable y travieso extraterrestre que cayó en la Tierra, transformando la vida de Lilo y toda su familia. Stitch, Peakley y Jumba ya forman parte de la familia, pero lo que Lilo y Stitch no saben es que Jumba se trajo de contrabando a la Tierra sus primeros 625.. y ahora el malvado Capitán Gantu quiere que regresen. Dependerá de Lilo y Stitch evitarlo y salvar a su familia de alienígenas.

6. Leroy y Stitch (Leroy & Stitch)

Como recompensa por recuperar los 625 experimentos, Lilo, Stitch, Jumba y Peakley han sido enviados a los distintos lugares de la galaxia donde cada uno cree pertenecer, pero sus vidas pronto se ven altreradas cuando el malévolo Dr. Hamsterviel escapa de prisión y obliga a Jumba a crear un nuevo experimento: Leroy, el malvado gemelo de Stitch. Todo empeora además cuando Hamsterviel clona a esta nueva criatura para crear su propio ejército. La tarea de Lilo consistirá en reunir a Stitch y al resto de la pandilla para combatir al malvado ejército de Leroys.. Cuando las cosas se ponen feas, nuestros amigos decubrirán que el lugar al que realmente pertenecen es aquel en el que están todos juntos..

7. Mufasa: El rey león (Mufasa: The Lion King)

Rafiki debe transmitir la leyenda de Mufasa a la joven cachorro de león Kiara, hija de Simba y Nala y con Timón y Pumba prestando su estilo característico. Mufasa, un cachorro huérfano, perdido y solo, conoce a un simpático león llamado Taka, heredero de un linaje real. Este encuentro casual pone en marcha un viaje de un extraordinario grupo de inadaptados que buscan su destino.

8. Star Wars: Rogue One

El Imperio Galáctico ha terminado de construir el arma más poderosa de todas, la Estrella de la muerte, pero un grupo de rebeldes decide realizar una misión de muy alto riesgo: robar los planos de dicha estación antes de que entre en operaciones, mientras se enfrentan también al poderoso Lord Sith conocido como Darth Vader, discípulo del despiadado Emperador Palpatine.

9. El diablo en la familia: La caída de Ruby Franke (Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke)

En agosto de 2023, la popular vlogger Ruby Franke fue arrestada por abuso infantil, convirtiéndose rápidamente en una de las historias más comentadas en Estados Unidos. Durante años, el canal de YouTube de los Franke, que documentaba una vida familiar aparentemente feliz y sana, atrajo a casi 3 millones de suscriptores en su momento más álgido. Sin embargo, las familias felices rara vez son lo que parecen.

10. Aladdín

Aladdin es un adorable pero desafortunado ladronzuelo enamorado de la hija del Sultán, la princesa Jasmine. Para intentar conquistarla, acepta el desafío de Jafar, que consiste en entrar a una cueva en mitad del desierto para dar con una lámpara mágica que le concederá todos sus deseos. Allí es donde Aladdín conocerá al Genio, dando inicio a una aventura como nunca antes había imaginado.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué series y películas hay en Disney+

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (REUTERS/Brendan McDermid)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.