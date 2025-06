Ataque en las oficinas de médicos del mundo en Gaza: mueren ocho personas, cuatro de ellas niños

Cuatro hermanos acaban en los tribunales: dos renuncian a la herencia de su madre en favor de los otros dos a cambio de unos bienes que no reciben y la justicia rechaza su demanda La Audiencia subraya que los desacuerdos sobre la valoración de los bienes y la liquidación de los saldos bancarios no pueden considerarse como un incumplimiento contractual, ya que el acuerdo original no detallaba cómo llevar a cabo el reparto