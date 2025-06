Mónica García, sobre el encontronazo con Ayuso: “Me pareció una reacción sorprendente. Se pone en el papel de víctima”

La ministra de Sanidad, Mónica García, inaugura el acto de presentación de la campaña de ITS 2025, en la sede del Ministerio, a 9 de junio de 2025, en Madrid (España). (Fernando Sánchez / Europa Press)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha vuelto a referirse este lunes a su desencuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la Conferencia de Presidentes del pasado viernes. Durante el saludo protocolario previo al inicio de las reuniones, García fue a estrechar la mano de la presidenta madrileña, quien le negó el saludo. “¿Vas a saludar a una asesina?“, le espetó Ayuso, según el entorno de García.

La frase hacía referencia a las 7.291 muertes de ancianos en las residencias madrileñas durante la pandemia del Covid-19. La negativa del Ejecutivo autonómico de trasladar a los internos a los hospitales ha sido señalada como la razón principal por la alta mortalidad en las residencias entre marzo y abril de 2020. Denominados “protocolos de la vergüenza” por las asociaciones de afectados, estos documentos están siendo actualmente investigados en dos juzgados de Madrid, donde se ha llegado a imputar a tres exaltos cargos del Gobierno regional.

La ministra de Sanidad y colíder de Más Madrid, Mónica García, ha asegurado que su actitud hacia la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "no ha cambiado desde 2020" y que lo que sí lo han hecho son las "imputaciones" que tiene a su alrededor la 'popular'.

Más Madrid, partido al que pertenece la ministra, es una de las fuerzas políticas que más han criticado las políticas de los ‘populares’ durante la pandemia. Sin embargo, García ha negado haberse referido en ningún momento a la presidenta de la Comunidad de Madrid como “asesina”. En respuesta a las preguntas de la prensa, García ha afirmado que la reacción de Ayuso del viernes le pareció “sorprendente”. Desde su punto de vista, el rifirrafe se debió al “punto de nerviosismo en el que está la señora Ayuso” debido a las investigaciones judiciales que se realizan en los juzgados de Madrid y Leganés.

“La saludo siempre igual, de manera institucional de manera cordial. Mi actitud no ha cambiado desde el año 2020. Igual su actitud sí ha cambiado porque ha cambiado el señalamiento”, ha expresado, en referencia a las imputaciones de Javier Martínez Peromingo, geriátrico de referencia de las residencias madrileñas; Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria en Madrid; y Antonio Burgueño, exasesor sanitario de la comunidad.

“Está más nerviosa por esas imputaciones”

“Hay unas imputaciones ahora mismo de unos altos cargos y, en esas imputaciones, hay un ex alto cargo o exasesor que señala que hubo en Sol una reunión en la que se urdió los protocolos de la vergüenza“, ha añadido la ministra.

El pasado 3 de junio, Burgueño testificó que el miércoles 11 de marzo de 2020 se produjo una reunión en la sede de la Presidencia con Ayuso y otros tres altos cargos: los entonces consejeros de Sanidad y Hacienda, Enrique Ruiz Escudero y Javier Fernández-Lasquetty; y el jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. “Seguramente esa reunión con el privatizador de la sanidad madrileña tenía algo que ver con medicalizar las residencias a través de negocios o a través de contratos o a través de privatizaciones. Y eso llevó a que los mayores se vieron abandonados institucionalmente”, ha expresado García.

La ministra ha acusado a Ayuso de ponerse “en el papel de víctima“ y niega que la llamara asesina, ”porque no tiene ningún sentido y porque no me voy a poner al mismo nivel que se pondría el Partido Popular“. ”Lo que ha cambiado es que ella está más nerviosa con esas imputaciones y sabe que tiene una responsabilidad política de primer nivel“, ha concluido García.