Los vecinos de Notting Hill pintan sus llamativas casas de negro par disuadir a los ‘influencers’ y los turistas “irritantes”: “La gente es bastante grosera”

Las casas coloridas del barrio de Notting Hill. (Pexels)

Los vecinos de Hillgate Village, en Notting Hill, no pueden más: el constante trajín de turistas e influencers que rodea sus viviendas está arruinando su tranquilidad. El colorido barrio londinense ha sido escenario de multitud de películas a lo largo de los años. Desde que en 1999, Hugh Grant y Julia Roberts compartiesen una idílica historia de amor frente a una puerta azulada, miles de curiosos se acercan cada año a disfrutar del ambiente y, por supuesto, sacar la foto perfecta frente a las puertas de colores, sin pensar que detrás de ellas vive gente real.

Esta moda turística termina por afectar el día a día de los vecinos, que hacen lo que sea por espantar a los curiosos. Algunos dejan los cubos de basura fuera, otros colocan cadenas y cámaras de videovigilancia, mientras que otros amenazan con lanzar cubos de agua a los visitantes indiscretos. Diane, que vive en una casa azul pastel en Hillgate Place, dijo a The Sun que ella “no limpia la entrada” de su casa y deja montones de basura afuera. La mujer también ha dejado de pintar el exterior de su casa con el fin de que los turistas se alejen. “Interrumpen mi privacidad, estas casas valen mucho dinero y a veces llega el punto en que ni siquiera vale la pena”, exclamó al tabloide británico.

Patricia Smith, vecina de Hillgate Place, afirma que el problema “ha empeorado año tras año”. Ella y otros residentes han relatado cómo muchos influencers “irritantes” se sientan en los escalones de la entrada de sus casas e incluso llegan a mirar por sus ventanas. Otros llegan con cámaras profesionales y carpas donde cambiarse de ropa para montar largas sesiones de fotos, utilizando las vallas de las casas como percheros.

“A menudo tengo que decirles que se bajen de los escalones porque no distinguen entre la acera y los escalones. Es repetitivo, es molesto. Cuando la gente viene solo porque la puerta es púrpura y sacan una foto, me molesta”, expresó Brent, vecino de Callcot Street, a The Sun. “La gente es bastante grosera, dejan basura por todas partes. A veces no se puede ni caminar. Creo que es una pena porque aquí no vive nadie famoso”, comenta un vecino anónimo a The Sun.

De los colores pastel al negro

Los vecinos pintan sus casas de negro para evitar a los turistas. (Notting Hill Tour)

La tradición de pintar las casas de colores pastel comenzó tras la Segunda Guerra Mundial para ocultar el ladrillo que las levantaba. Con el tiempo, el vecindario pasó de ser habitado por personas de clase obrera a convertirse en un barrio rico, donde una vivienda puede alcanzar el millón de euros.

Ahora, vecinos como Michael Freeman, han optado por abandonar la tradición del barrio y pintar sus puertas de negro, con el objetivo de alejar a los curiosos de sus propiedades. “Hemos estado aquí durante años, esto no estaba pensado como una atracción turística. Cuando nos mudamos, muchas casas tenían el ladrillo a la vista. Nos tomamos la molestia de pintarlas y, en el proceso de gentrificación, los vecinos empezaron a hacerlo. Ha sido en los últimos años, por culpa de las redes sociales, que se ha convertido en una atracción turística”, lamenta. “Es una invasión de nuestra privacidad, sobre todo los fines de semana”, añade el vecino.

“Es frustrante. Cualquier puerta azul parece servir; encuentras gente fotografiándose frente a la puerta azul equivocada”, asegura Freeman. De hecho, la famosa puerta de ‘Notting Hill’ se encuentra a un kilómetro de Hillgate Village.