El chico que subió al tejado del estadio de Dortmund durante la Eurocopa emprende acciones legales contra la policía: le ha llegado una factura de 12.000 euros

El estadio Signal Iduna Park, en Dortmund, Alemania (REUTERS/Teresa. Kroeger)

Un joven alemán ha iniciado acciones legales contra la policía de Dortmund tras recibir una factura de más de 12.000 euros por un incidente ocurrido durante la Eurocopa 2024, según informó Europa Press. El hombre, que tenía 21 años en el momento de los hechos, fue sorprendido sobre el tejado del estadio Signal Iduna Park de Dortmund durante el partido de octavos de final entre Alemania y Dinamarca. El suceso obligó a retrasar el inicio del encuentro.

El joven presentó una denuncia ante un tribunal administrativo en Gelsenkirchen, que fue registrada el pasado viernes, según confirmó un portavoz judicial a la agencia de noticias alemana dpa. La reclamación se produce después de que la policía le impusiera una sanción económica por el coste del operativo desplegado en respuesta a su presencia en el tejado del estadio.

Según la policía, un total de 108 agentes participaron en la intervención, que incluyó la utilización de un helicóptero. El total de los costes ascendió a 12.076,93 euros, que fueron facturados al joven por los servicios prestados durante el dispositivo. Además, el joven fue multado con 1.050 euros por allanamiento de morada.

Reincidencia y actividades de rooftopping

De acuerdo con un reportaje publicado por la revista alemana Der Spiegel, el individuo ya había accedido al tejado del estadio el día anterior al partido. El medio también señala que posteriormente fue sorprendido en otra estructura, la catedral de Ulm, en octubre del mismo año. El joven estaría vinculado con la escena conocida como rooftopping, una práctica que consiste en acceder a edificios o estructuras elevadas con el objetivo de hacer fotografías desde esos lugares.

El abogado del joven ha declarado, según recoge Europa Press, que su cliente no acepta los cargos relacionados con el pago de los servicios policiales. Argumenta que el despliegue policial ya estaba previsto y presente debido a las condiciones habituales de seguridad en un evento de gran escala como un partido de la Eurocopa. La defensa considera que no se pueden imputar costes adicionales al joven por un operativo que, en su opinión, no fue convocado específicamente por el incidente.

Las autoridades policiales de Dortmund no han hecho comentarios adicionales sobre el proceso judicial, pero mantienen que los recursos empleados fueron una respuesta necesaria para garantizar la seguridad del estadio, de los jugadores y del público asistente. El retraso en el inicio del partido fue atribuido directamente a la necesidad de evaluar la situación antes de permitir el desarrollo normal del evento.

El operativo

El incidente tuvo lugar en uno de los partidos más relevantes de la fase eliminatoria del torneo, lo que incrementó la presión sobre las autoridades de seguridad para actuar con rapidez. La presencia del joven sobre el techo del estadio fue detectada mediante las cámaras de vigilancia del recinto y generó una respuesta coordinada por parte de las fuerzas del orden.

La utilización de un helicóptero formó parte del protocolo para evaluar la amenaza desde el aire y comprobar si existía riesgo de alteración del orden público o de seguridad. La policía local sostiene que se trató de una operación proporcionada a las circunstancias, dada la complejidad del entorno y la cantidad de personas congregadas en el estadio en ese momento.