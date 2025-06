El Estado deberá indemnizar con más de 100.000 euros a un Guardia Civil tras caerse en moto por una marca vial mojada

El Gobierno deberá indemnizar con más de 100.000 euros a un Guardia Civil tras un accidente de moto. (Imagen: DGT)

En 2020, un agente de la Guardia Civil de Tráfico sufrió un accidente grave mientras patrullaba por la autovía A-6 a bordo de su motocicleta oficial, una BMW R 1.200 RT.

El siniestro se produjo cuando la rueda delantera del vehículo resbaló sobre una flecha pintada en el asfalto que, al estar mojada y no contar con pintura antideslizante, provocó la fuerte caída del agente. El accidente dejó al Guardia Civil con lesiones de extrema gravedad que pusieron fin a su carrera profesional.

Según recoge la sentencia, difundida por el creador de contenido y ex guardia civil de Tráfico, Desterrado Oficial, el material utilizado para pintar la marca vial no ofrecía la adherencia exigida por la normativa en condiciones de humedad.

El tribunal rechaza los argumentos del Ministerio

Durante el proceso judicial, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible alegó que “no es posible evitar que las marcas viales estén así”, en referencia al riesgo de deslizamiento en caso de lluvia.

Sin embargo, el tribunal desestimó esta defensa, subrayando que la legislación vigente (española y europea) obliga al uso de materiales seguros en la señalización horizontal.

“La administración tenía la obligación de garantizar que las marcas viales cumplieran con los requisitos técnicos y de seguridad establecidos”, indica el fallo.

La resolución judicial insiste en que las señales viales, lejos de ser un mero trámite estético o formal, deben cumplir con los criterios estrictos de adherencia, especialmente en carreteras de alta velocidad.

La administración tiene la obligación de verificar que las marcas viales cumplen con los requisitos establecidos. (Guardia Civil/Europa Press)

Una trampa invisible para motoristas

El caso pone en evidencia uno de los peligros más evidentes que corren los motoristas: las marcas viales pintadas con materiales deslizantes, especialmente en días de lluvia.

Así, asociaciones de moteros llevan años denunciando este tipo de riesgos, que suelen quedar impunes en la mayoría de los casos. “La pintura deslizante en mojado es un peligro real y evitable”, insistió el creador de contenido en redes sociales.

Sentencia y consecuencias legales

En conclusión, el Ministerio de Transportes ha sido condenado a indemnizar al Guardia Civil con 104.517 euros.

Además, el fallo judicial ha abierto una vía legal para que otros motoristas pueden reclamar en caso de accidentes similares, siempre y cuando se demuestre un incumplimiento normativo por parte de las autoridades encargadas del mantenimiento vial.

“Las marcas viales no pueden colocarse de cualquier forma ni con materiales inadecuados. Si lo hacen, las consecuencias legales pueden ser graves para la administración”, indica el texto judicial.

Las marcas viales deben estar pintadas con pintura antideslizante. (Imagen: Página Web)

No es un hecho aislado

Aunque este accidente ha cobrado relevancia por haber afectado a un agente de la Guardia Civil, no es un hecho excepcional. Cada año, decenas de motoristas sufren caídas similares al resbalar sobre marcas viales mojadas que no cumplen con los requisitos de seguridad.

No obstante, en la mayoría de los casos, no se investigan las causas ni se depuran responsabilidades. En palabras del propio tribunal, “las señales y marcas sobre el pavimento no pueden estar puestas de cualquier manera y sin un estudio previo”.

En caso contrario, los responsables podrían enfrentarse a nuevas demandas y compensaciones millonarias.