Libros de Amazon España: qué leer antes de ir a dormir

Ana Obregón se pronuncia sobre la denuncia de Paloma Lago a Alfonso Villares: “Ha hecho lo que debe hacer toda mujer” La actriz no ha dudado en mostrar públicamente su apoyo a su excuñada, quien ha denunciado al exconselleiro de la Xunta de Galicia por una presunta agresión sexual

Un padre divorciado quiere dejar pagar la pensión de sus hijos porque no le contestan los whatsapp y uno le dijo que no quería saber nada de él: la Justicia lo desestima Según su versión, uno de los hijos cortó toda comunicación en septiembre de 2020 y el otro le pidió expresamente que no se le hablara más en marzo de 2024