Un padre se duerme borracho en un parque mientras ‘cuidaba’ a sus dos hijas de cuatro años: la policía lo detiene y le pone una orden de alejamiento

Un hombre fue detenido el pasado lunes por la tarde en el parc de sa Riera de Palma tras ser encontrado en estado de embriaguez profunda mientras estaba al cargo de sus dos hijas, ambas de cuatro años. El incidente se produjo después de que una testigo alertara a la Policía Nacional al observar a las menores intentando sin éxito despertar al adulto.

Según ha informado el diario Última Hora, las niñas llevaban solas en el parque al menos tres horas antes de la llegada de los agentes. La situación fue considerada de riesgo por parte de los cuerpos policiales, que activaron el protocolo de protección a menores.

Los agentes comprobaron a su llegada que el hombre no respondía a estímulos y que desprendía un fuerte olor a alcohol. Una vez identificado, se confirmó que era el padre de las dos menores. Los servicios sanitarios desplazados al lugar ratificaron que el individuo tenía problemas para hablar y no podía mantenerse en pie, por lo que se determinó que no se encontraba en condiciones de cuidar a las niñas.

Detenido por un presunto delito de abandono de menores

El hombre explicó a la Policía que la custodia habitual de las niñas la ejerce su bisabuela, pero que en esta ocasión se la había cedido para que pudieran asistir a una fiesta familiar. Esta versión fue corroborada posteriormente por la familiar, aunque no evitó la detención del progenitor.

La Policía procedió a arrestarlo por un presunto delito de abandono de menores. Las niñas fueron atendidas por los servicios sanitarios y trasladadas en ambulancia hasta el domicilio de su bisabuela, donde permanecen bajo su cuidado. La intervención de los servicios sociales se activó de forma inmediata, siguiendo el protocolo establecido en estos casos.

El juzgado de guardia decretó la libertad provisional del detenido, pero impuso como medida cautelar la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de sus hijas. Las autoridades mantienen la investigación abierta y no se descartan nuevas medidas en función de la evolución del caso.

Por el momento, las menores se encuentran en una situación de protección. La Fiscalía de Menores y los servicios de atención a la infancia del Consell de Mallorca continúan evaluando las condiciones del entorno familiar de las niñas y la conveniencia de mantener la tutela en el ámbito familiar ampliado.