Un estadounidense viaja a España y parodia a los americanos: “¿Cómo va a entrar en esta calle mi Ford F-250?"

Zac Ryan visitando España (TikTok/@zacxcviii)

Las diferencias entre el estilo de vida y la cultura de Estados Unidos y Europa es a menudo un objeto de parodias y bromas en redes sociales. En este caso el tiktoker Zac Ryan ha hecho una hilarante comparación resaltando algunas de las cosas más identitarias de España con su video titulado “American goes to Europe once! (Spain edition)”, A través de una exageración intencionada, el creador representa a un estadounidense que visita España por primera vez y queda completamente fascinado y confundido por varias de sus costumbres.

“Pero, ¿cómo va a entrar en esta calle mi Ford F-250? ¿Y donde se supone que aparcaría si viviese aquí? dice mientras camina por una estrecha calle peatonal. Otro de los aspectos que no puede entiende es el estilo de la arquitectura y que existan edificios con siglos de antigüedad, “guau, realmente han un buen trabajo haciendo que esto parezca antiguo y real” dice sorprendido mientras sube por unas escaleras de piedra.

Cuando presencia desde un mirador una plaza de toros exclama “vaya, no sabia que el coliseo estaba también aquí, debe ser una franquicia...”. Sin duda son las franquicias y los grandes almacenes lo que los estadounidenses echan más de menos en Europa, “vale, escúchame, un Ron Jon, un Walmart y un Bass Pro Shops” dice señalando unos edificios asegurando que es lo que hace falta en ese lugar. El video concluye con el turista yendo felizmente a comer a un Taco Bell.

Walmart (Reuters/Mike Blake)

El video ha generado una ola de comentarios y reacciones en TikTok, con usuarios de ambos países compartiendo sus experiencias y opiniones. Muchos españoles se han sentido identificados con las situaciones descritas, mientras que estadounidenses han expresado su asombro y curiosidad por las costumbres españolas. Esta interacción ha dado lugar a decenas de comentarios de españoles y americanos, donde se destacan tanto las diferencias como las similitudes entre ambas culturas.

Otros vídeos virales

Este fenómeno no es aislado. Shelby, una creadora de contenido estadounidense que reside en España, compartió su sorpresa al descubrir que en las bodas españolas no existe la tradición del “bridal party”, común en EE.UU. En su país, es habitual que la novia y el novio elijan a sus damas de honor y padrinos, respectivamente, quienes los acompañan durante la ceremonia. En cambio, en España, se asignan testigos que firman como presencia legal del evento. Su video generó numerosas reacciones, con usuarios españoles animándola a personalizar su boda según sus preferencias .

El video se viralizó en las redes sociales (TikTok: @alutavo)

Otro ejemplo es Josh Otusanya, un comediante estadounidense que vive en Barcelona. En uno de sus videos virales, destaca tres diferencias clave entre las culturas: la escasa presencia de secadoras en los hogares españoles, la prioridad que se da a la calidad de vida sobre el éxito financiero y la importancia de la socialización en España. Estas observaciones han resonado con muchos usuarios, generando debates sobre las prioridades y estilos de vida en ambos países .

El turismo de Estadounidenses

Cada año, España recibe a millones de turistas estadounidenses. En 2023 fueron más de 3,8 millones, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años. A muchos les atrae el buen clima, la comida, la historia y el ambiente relajado que se vive aquí. Madrid, Barcelona, Sevilla o Granada son algunos de los destinos más populares, aunque cada vez es más común verles también en zonas menos turísticas. España se ha convertido en uno de los destinos favoritos fuera de Europa para los viajeros de Estados Unidos, que suelen buscar una experiencia diferente a la de su día a día.