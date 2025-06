Este es órgano que sigue funcionando después de la muerte: “Vas a recordar una película”

La córnea aguanta hasta 7 días para trasplante. (Shutterstock)

De todos los misterios que existen en el mundo, la muerte es el más atrayente y a la par el más evitado. Destino ineludible para toda persona, se han elucubrado multitud de teorías sobre qué ocurre una vez llega la hora de marcharse, desde los que ven un más allá de nubes blanditas a los que solo se plantean la nada absoluta. Pero lo cierto es que no todo acaba después de la muerte, ni siquiera lo más puramente físico.

Como adelanta la traumatóloga Inés Moreno, conocida en redes sociales como la Traumatóloga Geek (@latraumatologageek), “hay un órgano que puede seguir funcionando incluso cuando tú estás muerto”. En realidad, una vez certificada la muerte de un paciente, cada órgano deja de funcionar a su tiempo. “Cuando se certifica una muerte clínica, el corazón deja de latir, el cerebro se apaga, la respiración se detiene... Pero no todo muere al mismo tiempo”, explica la doctora.

La piel es uno de los órganos que más tiempo dura: puede mantenerse viable durante horas. Los riñones también son bastante resistentes, pues llegan a sobrevivir 36 horas; mientras que el hígado aguanta unas 12 horas y el corazón, unas cuatro. Pero hay uno que les supera a todos y ese es la córnea.

Hasta 7 días tras la muerte

La córnea es el lente externo transparente de la parte frontal del ojo. En vida, esta pequeña parte del ojo actúa como escudo protector contra el polvo, los gérmenes y otros factores de riesgo, a la vez que controla el enfoque y a entrada de luz al ojo. Pero, además, es de los órganos que más se mantienen después de que el cuerpo muera.

Según explica la traumatóloga, “la parte transparente del ojo no tiene vasos sanguíneos, no necesita oxígeno directo. Contiene células madre que la mantienen viva". Eso hace que la córnea pueda “esperar hasta 24 horas para ser trasplantada”, afirma la doctora. Pero su supervivencia llega más allá: las córneas son válidas para trasplante, si se mantienen a 4º C hasta 7 días.

Esta casualidad le recuerda a Moreno a la película “Siete Almas”, en la que Will Smith devuelve la vista a un pianista al donarle su córnea.

El trasplante de córnea

En España, la alta tasa de donación de órganos y tejidos ha permitido que miles de personas recuperen la visión gracias a los trasplantes de córnea, una intervención que se realiza con frecuencia tanto en niños como en adultos. Según la información oficial de la Comunidad de Madrid, el trasplante de córnea, también conocido como queratoplastia, consiste en reemplazar el tejido corneal dañado por uno sano proveniente de un donante, y se indica cuando existe un deterioro visual o una alteración corneal irreversible que no puede corregirse por otros medios.

El trasplante de córnea es el trasplante más común a nivel mundial y su éxito depende en gran medida de la disponibilidad de donantes. La donación de córneas resulta fundamental para que los pacientes con ceguera o daño corneal severo puedan recuperar la visión, y los resultados suelen ser positivos en la mayoría de los casos. “La próxima vez que pienses en la donación de órganos, no pienses solo en corazones heróicos. Piensa en la luz. Esa que alguien podría volver gracias a ti”, concluye la doctora.