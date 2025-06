Mira el móvil de su hijo fallecido y descubre un vídeo del asesino: lo acuchilló cuatro veces

Un padre descubre un vídeo del asesino de su hijo. (Canva)

En un giro inesperado, un video de 30 segundos podría ser el elemento decisivo en un caso de homicidio que ha conmocionado a la comunidad de Villafranca Padovana, en Italia, tal como ha reportado el medio Ouest France. Para Federico Boschetto, el padre de la víctima, este descubrimiento ofrece una nueva perspectiva sobre el asesinato de su hijo, Michael Boschetto, quien fue acuchillado brutalmente. En las imágenes, el presunto asesino aparece grabándose con el teléfono de la víctima, esbozando una sonrisa sarcástica mientras baila.

La tragedia comenzó el 27 de abril a las 4:30 de la madrugada. Giacomo Friso, de 34 años y ahora acusado de homicidio agravado, se presentó en la casa de Michael Boschetto, con quien mantenía una relación marcada por frecuentes desacuerdos. Según el Corriere della Serra, una discusión derivó en que Michael recibiera varios golpes. Sin embargo, el altercado no finalizó ahí. Friso, después de marcharse, volvió a la residencia de su víctima cerca de las 6:00. Encontró a Michael afuera, dispuesto a encender un cigarrillo, justo antes de atacarlo violentamente.

Una prueba contra el acusado

El video, recuperado del teléfono de Michael gracias a los esfuerzos de su novia para conocer la contraseña y que estaba inaccesible para los investigadores italianos durante meses, muestra al acusado danzando en la escena del crimen, ajeno a la magnitud del ataque que había perpetrado. “Cuando giró el teléfono hacia mí, entendí por qué. El teléfono de Michael tenía un video de Friso grabándose a sí mismo entrando en su casa, empezando a bailar y haciendo el gesto de la victoria”, ha comentado el padre del fallecido al Corriere del Veneto. Estas imágenes, registradas durante el día y la hora del asesinato, podrían proporcionar claridad sobre los hechos previos a la tragedia, y para Federico, presentan incoherencias con la versión de los sucesos que le fue entregada.

La novia del asesinado accede a su móvil. (Canva)

El Corriere della Serra detalla que Friso, quien afirmó haber actuado en defensa propia, no presenta heridas visibles a pesar de relatar haber estado en una pelea. “Giacomo, quien, según su relato, acababa de discutir con mi hijo y también había sido golpeado, no tenía ni un rasguño en la cara. Me pregunté cómo era posible”, ha recalcado el progenitor de Michael, quien busca respuestas y justicia para su hijo.

Un juicio con pruebas contundentes

El pasado de Giacomo Friso, conocido por su comportamiento errático y recién salido de un centro de rehabilitación, parece no haber jugado a su favor. El medio Notizie ha informado que días antes del crimen, se le había visto deambulando en las calles de Villafranca Padovana, confundido y armado con un cuchillo, que resultó ser el arma homicida. Las declaraciones de Friso han sido “confusas y contradictorias”, según TGR Veneto, y no logró explicar la posesión de un cuchillo de cocina de casi 40 centímetros.

El vídeo recuperado se presentará en el juicio que comenzará el 11 de septiembre, y podría convertirse en una pieza crucial para resolver el caso. Las pruebas visuales que contradicen las declaraciones del acusado son un desafío tanto para la defensa como para la acusación, ofreciendo una narrativa visual que desafía las explicaciones previas.