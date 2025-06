El diseñador de la camiseta de Luis Enrique en honor a Xana: “Quise reflejar la ilusión que tienen todos los niños y que se transmite a los adultos”

Luis Enrique tras ganar la Champions League 2025. (REUTERS)

Este pasado sábado 31 de mayo el PSG ganó su primera Champions League. Su entrenador, Luis Enrique, se mostraba emocionado y sobre todo, tuvo presente en todo momento a su hija Xana, quien murió de cáncer de huesos con tan solo 9 años. Tampoco se olvidaron de ella los aficionados del equipo, quienes realizaron una pancarta gigante donde representaron un precioso momento del entrenador junto a su hija el día que ganó la Copa de Europa con el Barça en 2015. Además, un amigo del entrenador también quiso homenajear su hija, haciéndole posiblemente el regalo más mágico de su vida y en el que quedaría representada esta escena.

Pancarta afición del PSG en honor a Xana, hija de Luis Enrique. (EXCELSIOR/Youtube)

Edgar Plans no solo es amigo del entrenador del PSG, sino que además es diseñador y el responsable de tan bello regalo: una camiseta con un dibujo en honor a Xana. Según le ha contado al medio Vía libre a Luis Enrique este presente le pilló completamente por sorpresa. “Él no sabía nada. Yo hice el diseño y lo envié a la Fundación Xana, que quería hacer un tributo”, ha contado Edgar.

También ha querido revelar cómo la camiseta ha llegado hasta el campo del Allianz Arena, en el que el entrenador del PSG la recibió al finalizar el partido: “La familia la llevó desde Asturias a Múnich, en concreto su hermano. Su mujer la tenía guardada por si ganaban, que se la pusiera. Por eso se le ve vistiéndose al final del partido, mientras lo celebran”.

Camiseta en honor a Xana, diseñada por Edgar Plans. (LaPelotona/Facebook)

“Me dijo que era una niña que siempre sonreía”

El diseñador ha confesado no saber si esta camiseta saldrá a la luz en algún momento y si más personas podrán adquirirla, pues según especificó: “Yo hago los diseños e intento ayudar con mi arte. Que hagan lo que crean conveniente”. Además, ha añadido que sólo existen dos camisetas, ya que hacía mucho que no veía al entrenador y no sabía cuál serían sus medidas exactas, así que realizó una M y una L por si acaso. “No sabía cómo estaba Luis Enrique últimamente, si era una M o una L. Está fibrado, pero es ancho y tiene espalda de nadador”, ha confesado Plans.

Edgar Plans portando una sudadera con el diseño en honor a Xana. (edgarplans/Instagram)

Edgar también quiso sincerarse sobre su relación con la difunta hija de Luis Enrique. Sin embargo, sus declaraciones no fueron más allá de reconocer no haberla llegado a conocer, pero que el entrenador la ha hablado de ella y por ello la pudo reflejar en la imagen. “Me dijo que era una niña que siempre sonreía, que era positiva y muy alegre. Quise reflejar la ilusión que tienen todos los niños y que se transmite a los adultos”, ha contado. Con respecto a la fundación, el diseñador ha añadido que él siempre ha querido ayudar, pues es una persona muy solidaria: “Luis Enrique me dijo que le gustaban muchos mis dibujos y me lo propuso. Yo le dije que estaba encantado de ayudar a los niños que padecen enfermedades (...). La solidaridad entre personas en esta sociedad debe ser obligatoria”, ha concluido.