Los podcasts más sonados hoy en Apple España

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcasts y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Apple en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público español, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí los podcast más populares

1. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada.?En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

2. La Ruina

Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que viene de público al programa. La historia más miserable se lleva un premio.

3. Criminopatía

Historias reales de crimen y criminales. Escrito y presentado por Clara Tiscar.

4. El Partidazo de COPE

De lunes a viernes con Juanma Castaño de 23.30 a 1:30h el mejor deporte en COPE. Resume la actualidad deportiva, reuniendo a los protagonistas de la noticia.

5. A solas.. con Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal lleva 30 años en boca de todos, pero en este videopodcast la boca es la suya. ¡Y la de algunos de sus mejores amigos! En un ambiente íntimo y desde un tono personal y visceral, invita a personas muy muy conocidas para tener conversaciones privadas que nunca han ocurrido delante de una cámara.Famosos nacionales e internacionales, del mundo de la moda, la música, la televisión o el cine, son los invitados de A solas’, el videopodcast para hablar sin filtro de amor y familia, sexo, fama, traiciones, dinero, fracasos, decepciones y muchas alegrías.Un..

6. Tengo un Plan

Un podcast para gente emprendedora e inconformista. Nos vemos todos los lunes a las 12am con empresarios de éxito y expertos en distintas áreas que nos darán herramientas para crecer en nuestra vida.

7. Todo Concostrina

Programa de historia con la peculiar mirada y estilo de Nieves Concostrina.

8. Roma Aeterna

Podcast dedicado a la historia de Roma desde su fundación. Conoce sus mitos, sus gentes, sus grandes momentos y descubre que no somos tan diferentes a ellos. La historia de Roma como nunca antes te la habían contado.

9. Arde Venecia

El programa de Juan Dávila y Galder Varas en el que los invitados entran enmascarados y terminan sin máscaras, sin filtros, sin secretos y sin pelos en la lengua.

10. La Sotana

Ja ho sabeu: La Sotana és un programa d’esports, és a dir de futbol, és a dir del Barça, és a dir de Messi. 100% lliure de periodistes, és un espai on l’actualitat blaugrana és analitzada com es mereix: tendenciosament i en calent, sense cap mena de rigor ni més pretensió que oferir als oients una hora de ràdio lliure, allunyada del to i dels tòpics habituals a la informació esportiva. La ràdio en directe que t’entra pel recte.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué son los podcasts

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.