Desde España hasta Alemania, la ofensiva de Israel en Gaza sube el tono de los líderes europeos: “No podemos permitir que esta situación dure”

La Alta Representante de la Unión Europea de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, junto a los ministros de asuntos Exteriores de la UE, en Polonia, a 8 de mayo de 2025. (AP Foto/Czarek Sokolowski)

El bloqueo de Israel a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y su ofensiva sobre este enclave han aumentado las críticas de los líderes europeos, que piden ejercer una mayor presión diplomática para exigir un alto el fuego.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es quien abandera la presión europea: Madrid fue una de las primeras capitales europeas en reconocer a Palestina como Estado, en promover la solución de los Dos Estados, plantear un embargo de armas a Israel y suspender el acuerdo comercial de Asociación.

Esta última medida, por ahora, pasará solo por su revisión —la suspensión requiere una unanimidad entre los Veintisiete—, según anunció la Alta Representante de la UE en el Exterior, Kaja Kallas. El primer paso para la revisión del acuerdo comercial implica que la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, encargue un informe sobre la vulneración de los derechos humanos en Gaza. La jefa de la diplomacia europea avanzó este miércoles que espera poder presentar ya en junio varias “opciones” sobre las consecuencias de este proceso.

Este miércoles, precisamente cuando se cumplió un año desde que España reconociera a Palestina, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con la líder europea en Bruselas para tratar, entre otros asuntos, la situación humanitaria en el territorio. El líder socialista, según informaron desde Moncloa, pidió a la germana elevar el tono sobre el Gobierno de Benjamin Netanyahu y poner en marcha varias sanciones, incluyendo un embargo a la venta de armas.

Y es que Pedro Sánchez ya no está solo en sus críticas hacia la administración de Netanyahu. Un día antes del encuentro, Von der Leyen elevó por primera vez el tono ante Israel y aseguró que la “escalada” contra la población civil palestina y el uso “desproporcionado” de la fuerza “no pueden justificarse”, al tiempo que instó al Gobierno de Netanyahu a cesar sus ataques.

El debate ya no es un tabú en Alemania

Ante la situación en la Franja de Gaza, los debates que antes eran tabú para ciertos países están dejando de serlo. Es el caso de Alemania, que hasta ahora ha votado sistemáticamente en contra de las resoluciones de la UE contra Israel debido a lo que llaman un “gran dilema político y moral” con este país.

Pero después de que el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, admitiese desde Madrid que Alemania descartaba el embargo de armas propuesto por Albares, el canciller alemán, Friedriech Merz, confirmó este jueves que su Gobierno debate ahora internamente el tema y sus implicaciones. “Es objeto de consultas internas. [...] Primero lo debatiremos dentro del Gobierno y luego tomaremos decisiones”, señaló el líder de la CDU durante una rueda de prensa junto al primer ministro finlandés, Petteri Orpo. Berlín envía el 30% de sus exportaciones de armas a Israel, según datos del SIPRI.

Presionan para la solución de los dos Estados

Albares anima a reconocer a Palestina a los países europeos, pero el reconocimiento solo cuenta con el respaldo de 17 de los 27 Estados miembros de la UE. Muchos de ellos no se animaron al reconocimiento inmediato que hizo España, ya que hasta ahora han esperado a actuar conjuntamente. No obstante, algunas capitales que todavía no han dado el paso presionan por una solución de los dos Estados: “La posición de Alemania es clara”, aseguró Wadepul. Misma reivindicación realizó el presidente francés, Emmanuel Macron, que apuntó que esta idea es un “deber moral y una “necesidad política”.

Macron pidió este viernes desde Singapur que la “posición colectiva” de Europa sobre Israel debía “endurecerse”: “Está muy claro que no podemos permitir que esta situación dure”, añadió el jefe de Estado, que a continuación lanzó un ultimátum: “Si no hay una respuesta a la situación humanitaria en las próximas horas de hoy, tendremos que endurecer la posición colectiva”.

A remolque va Roma, que junto a Berlín ha sido una de las capitales más cercanas a Israel. Ahora, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, pidió el “respeto del derecho humanitario”: “Israel ha ganado la guerra contra Hamas” y ahora “la población civil de Gaza está sufriendo demasiado”, afirmó. Fuera de la línea que marca Bruselas está, una vez más, la Hungría de Viktor Orbán, aliada de Netanyahu.

Europa observa con cautela lo que ocurrirá en las próximas horas. La agencia Reuters informó este jueves que la Casa Blanca presentó a Israel un plan para un alto el fuego durante 90 días y la liberación de los últimos 30 rehenes israelíes vivos y muertos en la primera semana de junio, a cambio de la liberación de 1.236 prisioneros palestinos y los restos de 180 palestinos muertos. Además, incluye el envío de ayuda humanitaria a Gaza tan pronto como el grupo terrorista Hamas firme el acuerdo de alto el fuego. Hamas dijo a Reuters que estaba revisando el plan y que respondería este fin de semana.