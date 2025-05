Un abogado lanza una alerta sobre Renault: “Mucho cuidado con lo que te prometen”

A la hora de comprar un coche, muchos fabricantes ofrecen servicios y productos adicionales por un extra en el coste que pueden resultar muy beneficiosos para el cliente. Sin embargo, no siempre sale rentable pagar por estos complementos y a veces pueden traer más complicaciones de lo esperado. Es el caso de Andrés Millán, un joven español de apenas 29 años que se ha dado a conocer en redes sociales por sus consejos jurídicos, que compartió recientemente una mala experiencia con el gigante de la automoción Renault.

El creador de contenido divulgativo legal, que se puede encontrar en plataformas como YouTube o Instagram bajo el pseudónimo Lawtips, ha revelado una serie de obstáculos inesperados a los que tuvo que hacer frente al intentar hacer valer el servicio de revisiones prepagadas en el extranjero.

Pagó 350 euros por una revisión

Cuando adquirió un vehículo de la marca Renault en España, el concesionario aseguró que las revisiones prepagadas serían válidas en cualquier país europeo. “Yo les dije mira, yo estoy continuamente viajando por toda Europa con el coche, pero lo que quiero es que las revisiones que estoy pagando por adelantado para que sean más baratas, cinco revisiones pagué, estén cubiertas en toda Europa.”, explica.

La contestación de la marca fue afirmativa: “Sí, sí, sí, por supuesto. Tú vas al concesionario y te la hacen gratis. Es así en toda Europa con Renault”, aseguraron, según Millán. Aunque la compañía prometió cobertura en toda Europa, la experiencia del usuario muestra discrepancias entre lo ofrecido y lo recibido, lo que ha derivado en una reclamación pública y la amenaza de acciones legales.

La primera revisión fuera de España transcurrió sin inconvenientes, pero la situación cambió en la segunda, realizada en un concesionario de Portugal. Allí, el personal le exigió el pago de la revisión, con la promesa de un reembolso posterior. “Le dije no, no voy a hacer eso. Me dijeron claramente que las revisiones eran gratuitas en toda Europa”, manifestó el cliente a una trabajadora de Renault, que lamentó no poder hacer nada para cambiar su situación.

El cliente intentó hablar con la dirección del concesionario portugués, pero no le permitieron acceder a un responsable. Finalmente, accedió a pagar la factura de 350 euros.

Trabas para el reembolso

La gestión para recuperar el dinero se complicó aún más. El cliente relató que la empleada del concesionario portugués se negó a proporcionarle un contacto directo para tramitar el reembolso: “Me dice que no, que lo busque en internet, que no me da un número ni un email”. Tras varios intentos de comunicación con Renault España y el concesionario portugués, la respuesta oficial fue que la revisión debió haber sido gratuita.

“El caso es que todavía no me han devuelto el dinero. No sé si tengo una gran virtud o un gran defecto, pero el caso es que no soporto las injusticias y no puedo dejarlas pasar. Y eso en muchas ocasiones me hace perder mucho tiempo para algo que verdaderamente económicamente es irrelevante”, explicó en su testimonio, recogido por el medio.

“No lo pienso dejar pasar. Voy a demandaros si hace falta”, concluye. “Mucha gente me ha dicho que les ha pasado no solo con Renault, sino también con marcas similares, que por supuesto, el día que vas a comprar el coche todo es precioso, pero luego todas estas cosas que te incluían te ponen trabas”.