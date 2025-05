Este médico nutricionista tiene 101 años y tiene claro cuál es la clave de la longevidad: “Por cada hora de ejercicio que hagas vivirás tres horas más”

El doctor John Scharffenberg (@PastorBatchelor)

A sus 101 años, el doctor John Scharffenberg no sólo conserva la lucidez y energía de alguien que ha dedicado la vida a estudiar la salud, sino que también se ha consolidado como una figura respetada en el ámbito de la longevidad. Médico, nutricionista y profesor en la Universidad de Loma Linda, California (y director del Pacific Health Education Center), Scharffenberg representa una rara confluencia de conocimiento académico y experiencia vital, con un mensaje que resuena de forma contundente: “Si no haces ejercicio morirás antes. Por cada hora de ejercicio que hagas vivirás tres horas más”.

La frase, pronunciada durante una entrevista con Doug Batchelor para Amazing Facts, se ha convertido en un lema que ha captado la atención de expertos y ciudadanos por igual. No es una sentencia motivacional vacía, sino una declaración con base en décadas de observación clínica y respaldo empírico. Scharffenberg la plantea, además, como un mensaje para todos, incluso para quienes lidian con sobrepeso o con hábitos nocivos como el tabaquismo.

“Entrenar algo siempre será mejor que quedarte en el sofá”

Según Men’s Health, el doctor José Abellán, cardiólogo intervencionista en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, ha destacado el valor de la afirmación de Scharffenberg en sus plataformas digitales: “A sus 101 años de edad, el Dr. John Scharffenberg, médico y nutricionista, graduado de la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad de Loma Linda, comparte la importancia del ejercicio físico. Me parece un mensaje muy potente y real”, indica el también divulgador de temas relacionados con la salud. “Afirma que las personas que tienen hábitos poco saludables, pero que hacen ejercicio regularmente, vivirán más que las personas más sanas que no hacen ejercicio. Además, señala que por cada hora de ejercicio físico, se ganan hasta 3 horas de vida. Suscribo este mensaje”, añade el especialista, remitiendo a un estudio de 1986 publicado en el New England Journal of Medicine. Y concluye con un “estudios más recientes establecen el ratio esfuerzo:beneficio en 1:7. Y es que por poco que hagas, entrenar algo siempre será mejor que quedarte en el sofá”.

“Entrenar algo siempre será mejor que quedarte en el sofá”, según el doctor Abellán (Freepik)

“Algo siempre es mejor que nada”

Ese estudio, realizado sobre 17.000 exalumnos de la Universidad de Harvard, establecía una correlación directa entre la actividad física regular y una mayor esperanza de vida. En él, se concluía que moverse con frecuencia tenía un impacto más decisivo que otros factores individuales como la dieta o incluso el historial médico previo. Con el paso de los años, la literatura médica ha seguido ampliando esta idea: incluso el ejercicio moderado puede traducirse en un aumento notable en la longevidad, en ocasiones hasta siete veces mayor en comparación con estilos de vida sedentarios.

Abellán lo resume con una fórmula que no por simple resulta menos precisa: “Algo siempre es mejor que nada”. En un contexto dominado por largas horas frente al televisor o el ordenador, esta máxima cobra un nuevo sentido. El movimiento, aunque sea mínimo, parece tener un efecto protector difícil de ignorar.

El entorno del propio Scharffenberg refuerza su credibilidad. Vive en Loma Linda, California, una de las llamadas ‘zonas azules’, regiones del planeta identificadas por su alta concentración de personas longevas. Estudiadas por el investigador y explorador de National Geographic, Dan Buettner, estas áreas comparten ciertos patrones: comunidades cohesionadas, un propósito vital compartido, actividad física de baja intensidad - como la jardinería - y una alimentación basada en productos frescos y locales.

La experiencia de Scharffenberg y las observaciones de Buettner convergen en un mensaje claro: la longevidad no depende exclusivamente de la genética ni de tratamientos sofisticados, sino de una combinación de decisiones diarias y entornos saludables. El ejercicio, en este panorama, no es sólo una recomendación médica, sino una herramienta accesible que multiplica la vida, literalmente. Así, la afirmación del centenario doctor no busca impresionar, sino señalar un camino. “Por cada hora de ejercicio que hagas vivirás tres horas más”, decía. Y en su caso, parece no haber margen para la duda.