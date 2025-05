Una mujer tiene una infección “horrible” durante siete años después de que su novio se tirara un pedo en su cara: “Soltó una flatulencia terrible”

Una mujer sufre una infección como consecuencia de las flatulencias de su exnovio. (@christinexploring/ Canva)

Las enfermedades pueden tener causas muy diversas: infecciosas, genéticas, ambientales, autoinmunes o degenerativas. Su diagnóstico, además, suele representar un reto para la medicina, especialmente cuando los síntomas son inespecíficos, se presentan de forma tardía o se confunden con los de otros trastornos. Esta dificultad diagnóstica puede derivar en retrasos en el tratamiento, errores terapéuticos o un agravamiento del cuadro clínico.

Christine, una creadora de contenido conocida en TikTok como @christinexploring, ha compartido un relato singular sobre su batalla con infecciones sinusales recurrentes, remontando sus síntomas a un incidente en un hotel. Según el medio británico The Sun, mientras Christine se recuperaba de una cirugía de rodilla en la cama, su entonces novio tiró un pedo en su presencia. Ella afirmó que este momento la dejó postrada con importantes congestiones nasales y dolor facial por siete años.

Una infección inesperada

Christine ha expresado en sus redes sociales: “He tenido una infección sinusal persistente desde que él y yo nos quedamos en un hotel una noche después de mi cirugía y él soltó una flatulencia terrible”. En el vídeo, esta mujer también relata que nunca antes había percibido un olor tan desagradable, y ha añadido: “Simplemente, no hay nada que se le compare”. Durante los años siguientes, Christine se ha enfrentado a constantes infecciones, experimentando síntomas severos que han llegado hasta fiebre de manera habitual.

Una mujer tumbada con congestión nasal y fiebre. (Canva)

A pesar de someterse a numerosas pruebas y consultas con cuatro especialistas de oído, nariz y garganta, los médicos no lograron identificar la causa de su afección. Sin embargo, un análisis reciente reveló la presencia de la bacteria Escherichia coli en sus senos paranasales. “No suele encontrarse E.coli en los senos paranasales porque proviene de las heces”, ha explicado Christine en otro video. “¿Cómo entran estas bacterias en la nariz a menos que tengas un novio que suelta pedos de forma repugnante y te ves forzada a inhalarlas porque estás inmóvil tras una operación de tobillo?”, ha manifestado en su perfil de TikTok.

Una respuesta científica a esta situación

En un análisis más exhausto que ha recogido The Sun, el médico Franklin Joseph, ha compartido su opinión con el medio británico sobre la posibilidad de conectar una infección sinusal con el incidente relatado. “Si bien resulta un TikTok llamativo, desde el punto de vista científico, la idea de desarrollar una infección de este tipo por gases es extremadamente improbable,” ha explicado. “E.coli es un tipo de bacteria que habita de forma natural en el intestino y se transmite comúnmente a través de alimentos contaminados, agua o contacto directo con heces, pero no a través del aire, como ocurre con la flatulencia”, ha recogido este experto sanitario.

Este doctor ha añadido que “para que el E.coli llegue a las cavidades paranasales, necesitaría viajar por una ruta directa como el torrente sanguíneo o mediante las manos u objetos contaminados que entran en contacto con las fosas nasales, no por inhalar flatulencias en una habitación de hotel”. No obstante, ha destacado que, aunque encontrar E.coli en las cavidades es raro, no es imposible en pacientes inmunodeprimido.

En un seguimiento del tema, Christine ha admitido que la bacteria habría podido ingresar de otra manera, por ejemplo, durante la cirugía que acababa de atravesar. Un comentario en su video inicial sugirió que el E.coli podría ser causa común de sinusitis nosocomial, que ocurre en entornos hospitalarios después de procedimientos médicos como una intubación nasal, a lo que Christine respondió: “No estoy segura de si eso lo hace mejor o peor.”