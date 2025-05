Un turista holandés paga 1.485 euros por dos bebidas y una bolsa de patatas fritas en sus vacaciones en México: su banco se negó a reembolsarle

Un turista se toma unas patatas fritas. (Adobe Stock)

Durante sus vacaciones en México, un turista holandés sufrió una inesperada sorpresa cuando, al pagar dos bebidas y una bolsa de patatas fritas con su tarjeta de crédito, le fue debitada de su cuenta una cantidad 100 veces mayor a la esperada. En lugar de pagar aproximadamente 14,85 euros, el cargo ascendió a unos 1.485 euros debido a un error en el punto decimal del importe. La entidad bancaria que emitió la tarjeta, Rabobank, se negó posteriormente a reembolsar el dinero, argumentando que la transacción había sido autorizada por el propio cliente.

El incidente ocurrió cuando el turista, cuyo nombre no fue divulgado, realizó una compra por un total de 310 pesos mexicanos en un establecimiento local, según informa el medio belga 7sur7. Sin embargo, debido a un error técnico, el sistema cobró 31.000 pesos, una cantidad que equivale a cerca de 1.485 euros, cifra que fue debitada íntegramente de su cuenta bancaria. El turista no detectó el error en el momento de la compra y solo al revisar su extracto bancario se percató del desorbitado cargo.

Ante esta situación, el viajero contactó a Rabobank, el banco emisor de su tarjeta, con la intención de solicitar la devolución del dinero cobrado erróneamente. La entidad financiera, sin embargo, rechazó su reclamación. Rabobank argumentó que la transacción había sido autorizada por el propio cliente al introducir su código PIN, y desde el punto de vista legal, la validación del código implica la aceptación de la operación y limita las opciones para reclamar un reembolso.

El turista decidió entonces recurrir a Kifid, un organismo independiente de los Países Bajos encargado de mediar en disputas entre clientes y proveedores de servicios financieros. Kifid evaluó el caso y determinó que, aunque la cantidad cobrada era claramente errónea, el banco no tenía obligación legal de reembolsar el importe debido a que el cliente autorizó explícitamente la transacción. Además, el organismo señaló que Rabobank no está obligado a supervisar activamente cada operación y que una anomalía en los hábitos de pago no necesariamente activa una alerta que bloquee automáticamente un cargo sospechoso.

La responsabilidad es del cliente

Según la resolución, la responsabilidad principal recae en el cliente que introdujo el código PIN para validar la compra, lo que legalmente convierte la operación en válida. Por ello, la comisión de disputas rechazó la reclamación y confirmó que el banco no debe asumir la pérdida financiera.

Este error nos podría haber pasado a cualquier, sobre todo en una divisa que no es la nuestra y que no controlamos bien. Algunos expertos reclaman que deben ser los bancos los que implementes medidas para proteger a sus clientes y no exigirles una supervisión activa en tiempo real de cada operación, especialmente en compras realizadas en el extranjero, donde los sistemas pueden funcionar bajo distintos estándares y con distintas monedas.

Para el turista, esta experiencia se tradujo en un daño económico considerable que no podrá recuperar. En México, donde el error se produjo, es frecuente que las transacciones con tarjetas utilicen puntos decimales o formatos numéricos diferentes, lo que puede causar confusión tanto para los consumidores como para los sistemas de cobro. Este desajuste técnico entre la cantidad real y la cobrada es un riesgo que los usuarios asumen al utilizar sus tarjetas en el extranjero.