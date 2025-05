Defensa rebaja las expectativas sobre el embargo de armas a Israel: advierte que su aplicación no es sencilla

La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante la sesión de control al Gobierno que este miércoles celebra el Congreso (EFE/Mariscal)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apoyado este miércoles la reforma de la ley que, cuando se apruebe, permitirá el embargo de armas a Israel, aunque fuentes de su departamento han advertido que aplicar esta medida “no es tan sencillo”.

Las fuentes han explicado que el mercado armamentístico, al igual que otros, está muy globalizado y es complejo evitar comprar a empresas de otras nacionalidades -no israelíes- que no hayan adquirido algún elemento israelí para sus productos. “Políticamente hay que ser contundentes”, defienden las mismas fuentes, que también piden “honestidad” para explicar a la ciudadanía la situación: “El mundo no tiene fronteras, la tecnología está por ahí”.

Por su parte, en declaraciones a los periodistas en el pasillo del Congreso, Robles ha hecho hincapié en el rechazo a lo que está ocurriendo en Gaza y ha dicho que Israel está vulnerando la Carta de Naciones Unidas, por lo que no se puede “en absoluto mirar para otro lado”. Una posición que también comparte la industria española, según la ministra, quien ha insistido en que la toma en consideración en el Congreso de la proposición de ley para el embargo a Israel y países que cometan genocidios o crímenes de lesa humanidad “es algo muy positivo”.

Robles ha dejado claro que España es partidaria de discutir primero sobre las capacidades que necesita la OTAN para su defensa y luego el porcentaje del PIB que tiene que destinarse a ello (Europa Press/Comisión Europea)

“No estamos comprando ningún armamento a Israel”

Tanto ella como las fuentes consultadas de su departamento han precisado que España no compra armas a Israel, aunque han admitido que hay algunas licencias de tecnología que usan las empresas españolas y que se remontan a hace varios años. “Nosotros de hecho no estamos comprando ningún material de armamento a Israel. Yo he hablado con las industrias españolas y ellas son solidarias también en este posicionamiento”, ha añadido Robles.

Sobre la propuesta del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de alcanzar el 5% del PIB en gasto en defensa, la ministra ha dicho que España ya está haciendo un esfuerzo “importantísimo” para llegar al 2 %, lo que “no es fácil, no es sencillo, pero que se va a cumplir”. De todos modos, ha opinado que lo importante “no es tanto hablar de porcentajes determinados, sino de cumplir con las capacidades y con las misiones”.

*Información de EFE