Álvaro Vargas Llosa, en la presentación del libro sobre su padre en Madrid: “Se metió con Argentina porque le dolía mucho”

Álvaro Vargas Llosa, a la izquierda, y Mauricio Macri, centro, en el acto de presentación del libro sobre Mario Vargas Llosa, en el Ateneo de Madrid. (Infobae)

El Ateneo de Madrid ha servido este miércoles de escenario del homenaje al escritor Mario Vargas Llosa, fallecido el pasado mes de abril. Con motivo de la presentación de la obra El polemista arriesgado. Catorce asedios liberales a Vargas Llosa (Debate), ocho de los 14 expresidentes que han escrito este libro, entre los que destaca José María Aznar, Mariano Rajoy y Mauricio Macri, han recordado al premio nobel de literatura.

Durante el acto, el moderador, Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor, ha subrayado la relación de su padre con Argentina. “Se metió con Argentina porque le dolía mucho”, ha destacado el también escritor y periodista, quien ha entonado estas palabras antes de presentar al expresidente argentino.

Acto seguido, Mauricio Macri ha ensalzado a su amigo: “Siempre que lo necesité, aparecía”. También, ha señalado que Vargas Llosa “siempre decía lo correcto, aunque estuviese enfrente el peor dictador, y ejercía siempre su libertad”. Por ello, ha aclarado que tuvo que hacer un duelo interno cuando vio que el escritor peruano “se apagaba”.

En este sentido, ha recordado su “deuda pendiente” con Llosa, quien le pidió que se volviera a presentar a las elecciones presidenciales de 2023, una petición que no fue correspondida porque no se veía con ganas, según ha confesado el político argentino.

“Un pensador que puso en juego su prestigio”

En el libro, diseñado antes de la muerte del escritor, los 14 líderes políticos españoles y latinoamericanos escriben sobre “el talante y el compromiso político e intelectual” de Mario Vargas Llosa, “un pensador que puso en juego su prestigio en defensa de unas ideas y de una manera de pensar concretas, y que fue la personificación de las ideas liberales no nacidas del fanatismo”.

“Mario Vargas Llosa perteneció a esa estirpe de escritores que siempre creyó en la necesidad de emplearse en el combate cívico -o político, por usar un término desprestigiado-. Tomar partido aquí y ahora, en la refriega intelectual terrenal, ha sido para él la mejor manera de apuntalar, o mantener vigentes, ciertos valores de la civilización que de otro modo hubieran perdido un importante valedor frente a la arremetida de los bárbaros”, añade la descripción.

La obra sobre Llosa subraya que el liberalismo “está presidido, o debería estarlo, por la constatación de sir Isaiah Berlin de que no siempre los grandes ideales son compatibles entre sí, al menos no en su expresión máxima, y de que por ello solo la humildad, el respeto del otro y la autocrítica pueden llevarnos a encontrar fórmulas que nos permitan alcanzar el mayor grado de libertad posible sin desbordar el marco de la convivencia”. Este volumen, con prólogo y edición de Mario Vargas Llosa, traza así un retrato del premio nobel ciudadano, “un escritor que no se limitó a la literatura, sino que hizo de su voz una herramienta de intervención en los grandes debates de nuestro tiempo”.

En la presentación de la obra, un acto que se ha convertido en un homenaje, han participado los expresidentes españoles José María Aznar y Mariano Rajoy y los exmandatarios Felipe Calderón (México), Laura Chinchilla (Costa Rica), Iván Duque (Colombia), Mauricio Macri (Argentina), Jamil Mahuad (Ecuador), y Jorge Quiroga (Bolivia).