Un abogado avisa del peligro de las tarjetas de Carrefour: “Es un pozo sin fondo de pagos”

Sergio Nogués hablando sobre la tarjeta de Carrefour. (TikTok)

En muchas ocasiones pedir una tarjeta de crédito o un préstamo puede tener muchos intereses, lo que dificulta poder devolver el dinero del mismo. Por eso es fundamental tener claro el porcentaje de interés que está asociado a este.

Esto es algo esencial antes de llevar a cabo este tipo de operaciones. En el caso de no estar seguro de hacerlo, es importante que cuentes con la ayuda de un profesional que sea capaz de ayudarte a gestionar tu dinero.

Bajo este contexto empezó subiendo videos Sergio Nogués a las redes sociales, coinvirtiéndose en una figura de autoridad a la que muchas personas recurren. Este abogado cuenta con más de 137.000 seguidores y todos sus vídeos suman más de 924.000 me gusta.

“Es un pozo sin fondo de pagos”

Muchas personas le han contactado porque han tenido problemas con la cadena de supermercados. “Estoy pagando por la tarjeta de Carrefour y no termino nunca”, le comentaba un seguidor. La frustración expresada en este breve mensaje resume la experiencia de numerosos usuarios que se ven atrapados en un ciclo de pagos interminable.

“Es un pozo sin fondo de pago”, afirma tajantemente el abogado. Esto se debe a que esta tarjeta es revolving. Es decir, este producto financiero se caracteriza por generar intereses constantemente, incluso cuando no se utiliza. Además de los intereses, en muchas veces también incluyen seguros y la cuota termina siendo muy alta.

¿Cómo solucionar el problema?

Es normal que si tienes esta tarjeta pienses que pagas muchos intereses. La sensación para muchos usuarios es la de estar abonando mes tras mes y pagar numerosos intereses y costes asociados, mientras la deuda principal permanece prácticamente intacta.

Si te agobia el pago de la misma y buscas una solución, lo más inteligente es cancelar el pago y reclamar a Carrefour. Para poder llevarlo a cabo de manera efectiva, el abogado recomienda enviar un burofax o una carta certificada a la empresa comunicándoles la decisión de rescindir el contrato.

“Anúlenme la deuda, la tarjeta y devuélvanme todo lo que he pagado de intereses, gastos, comisiones y el seguro”, recomienda el experto. “Y si no están de acuerdo, al juzgado”, concluye.

En su larga experiencia en el sector, lleva muchos años en pleitos contra Carrefour y, aunque en un primer momento se nieguen, en los juzgados la cosa es diferente. “En este tipo de casos, tenemos un 99% de éxito”, asegura Sergio.

Un aspecto crucial de la propuesta de reclamación es la ausencia de costes iniciales para los demandantes. El letrado explica que los honorarios del abogado y los del demandante serían asumidos por Carrefour en caso de ganar el juicio, lo que supone un incentivo importante para aquellos que se sienten perjudicados por las condiciones de su tarjeta.

En el caso de no guardar el contrato no te preocupes, esto no es un condicionante para perder el juicio. Justificar el pago mediante recibos y con la propia tarjeta se puede conseguir que la empresa te de el contrato.