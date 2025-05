Isa Pantoja admite en ‘La Familia de la Tele’ que contactó con el fantasma de Lola Flores: “Lolita estaba en La Moraleja”

Isa Pantoja en 'La familia de la tele' (RTVE).

Isa Pantoja ha sido uno de los grandes fichajes de La 1 para La Familia de la Tele. La hija de la tonadillera abandonaba Mediaset después de más de diez años como colaboradora y participante en sus programas y decidía apostar por el equipo de María Patiño en esta nueva aventura en el ente público. Junto a ellos, vuelve a reconstruir varios de los episodios más traumáticos de su infancia.

Este lunes, Pepi Valladares, antigua empleada de la famosa finca Cantora, admitía al programa que la hija de Isabel Pantoja "soñaba en quechua” tras ser adoptada en Perú con solo tres años. Según la trabajadora del cortijo, la cantante se escandalizó con lo que decía su hija por las noches y decidió contratar a varios expertos para comprobarlo.

“Yo esto no lo había escuchado. Cuando pensaba que nada podía sorprenderme...”, comentaba la excolaboradora de Vamos a ver, quien admitía también que no sabía quechua. Para añadir un toque de humor, Kiko Matamoros le indicó que si al bebé que está esperando “le pones un fonendo habla árabe ya”, ya que el padre es su marido Asraf, de orígenes marroquíes.

“Yo pienso que no es verdad, ¿vale?”, volvió a incidir la hermana de Kiko Rivera. Aunque negó totalmente esta afirmación de Valladares, también confesó que no le sorprendería, porque en más de una ocasión ha asegurado que en Cantora ocurrían sucesos paranormales, como si de un portal hacia otro mundo se tratase: “Ahora, si doy por hecho que es verdad, me suena un poco todo a fantasía, porque claro, a ver, quiero decir, allí se viven cosas muy paranormales”.

“Hay apariciones extraterrestres”

En otras ocasiones, las personas que allí residían llegaron a asegurar que la propia Lady Di “se fue para allá, para Cantora”, tras fallecer en París. “En vez de coger una explicación lógica, pues a lo mejor estaban dando noticias de ella y de repente yo soñé que se me despedía, en vez de darle esa explicación, pues a lo mejor ella lo cogió por esa fantasía”, revelaba Isa.

Otra figura que dicen que merodea por sus establos y pasillos es el propio Paquirri, fallecido en 1984. “Yo he dicho siempre que sí que le he visto, pero yo creo forma ya como parte de mi fantasía también, porque claro, de tanto decírmelo…”, explicaba la hija de Isabel Pantoja.

De hecho, el propio Matamoros recordó que “son varias las apariciones de Paquirri en Cantora”. “Hay una fantasía maravillosa, y es que el color de los ojos de Kiko Rivera eran azul como el mar, y al año de cumplirse el fallecimiento de Paquirri se volvieron negros, esa misma noche. Los niños cambian de color de ojo con la lactancia, no de uno para otro. Y hay apariciones extraterrestres”, enumeraba el tertuliano.

Sin embargo, Isa Pantoja le dio la razón: “Sí, es verdad que dice que hay ovnis, pero por ejemplo, yo no creo en esas cosas”. No obstante, admitió un hecho que dejó a todos sus compañeros patidifusos: "Yo vi a Lola Flores cuando Lolita estaba en La Moraleja”. Se trata de un suceso ocurrido supuestamente en la casa El Lerele y mucho después del fallecimiento de la cantante. “No lo sé, eso me lo contaron”, explicó la creadora de contenido en redes, sin aportar mucha veracidad a su propia anécdota.