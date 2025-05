Quién te paga cuando estás de baja por accidente laboral

Jubilado trabajando como fontanero (Adobe Stock)

Los empleados que se encuentren de baja por enfermedad o accidente tienen derecho a recibir una compensación económica durante el tiempo que no puedan realizar su trabajo debido a su incapacidad. Esta prestación se calcula como un porcentaje del salario habitual del trabajador.

Existen dos tipos de bajas laborales que determinan quién se encarga de cubrir este coste: la baja por contingencias comunes, que se produce por una enfermedad común o un accidente no relacionado con el trabajo, y la baja por contingencias profesionales, que surge a raíz de un accidente laboral.

Quién paga la baja por accidente de trabajo

De acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social, se considera accidente de trabajo cualquier lesión sufrida por un trabajador debido a las actividades realizadas en su puesto de trabajo, siempre que este trabajo sea por cuenta ajena. Esto incluye también accidentes ocurridos durante los desplazamientos hacia y desde el lugar de trabajo, lesiones derivadas de tareas ajenas al puesto pero ejecutadas bajo órdenes del empleador, o aquellas enfermedades que se adquieran debido a la actividad profesional, entre otras situaciones.

Como establece el artículo 173 de la Ley General de la Seguridad Social, “en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el subsidio se abonará desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al día de la baja”. Además, el subsidio se mantiene durante el tiempo que el trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal. El periodo máximo de baja es de 365 días, aunque puede incrementarse 180 días más “cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación”.

Quién paga a un trabajador el dinero en una baja laboral: ¿empresa, Seguridad Social o mutua?

Requisitos para solicitar la baja

Para poder pedir la baja laboral, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: estar afiliado a la Seguridad Social o a una mutua de trabajo, haber cotizado al menos 180 días dentro de los cinco años anteriores a la solicitud de la baja y presentar un informe médico que certifique la enfermedad o el accidente. No obstante, existen algunas excepciones. En situaciones como un accidente, ya sea laboral o no, enfermedades profesionales, menstruación incapacitante secundaria o interrupción del embarazo, no se requiere haber cotizado previamente.

Cuántas veces se puede estar de baja laboral

Según la normativa de la Seguridad Social, no existe un límite en cuanto a la cantidad de veces que un trabajador puede solicitar la baja laboral por incapacidad temporal a lo largo de su vida laboral, especialmente si las bajas se deben a diferentes enfermedades, accidentes o situaciones. Sin embargo, es importante destacar que esta baja no puede prolongarse de forma indefinida.

En relación con la duración de las bajas, si un trabajador solicita una baja laboral dentro de un período inferior a 180 días desde su última baja, esta se considerará una recaída y se tramitará de forma retroactiva desde la baja inicial. Si, por el contrario, la nueva baja ocurre después de 180 días desde la baja anterior, incluso si se debe a la misma enfermedad o dolencia, no se tratará como una recaída, sino que se abrirá un nuevo proceso de incapacidad temporal.