Las quejas de una profesora contra los “estudiantes descuidados”: “Córtenles las uñas a sus hijos, laven sus calcetines, háganles usar desodorante”

¿Son los adolescentes unos guarros? Algunos profesores creen que sí, lo que ha encendido el debate en las redes sociales sobre la responsabilidad de los padres de la desidia de sus hijos.

Así, por medio de la plataforma TikTok, una exprofesora de secundaria de Estados Unidos, Maggie Perkins, compartió un mensaje dirigido a los padres de familia, enfocado en aspectos de higiene personal y vestimenta que considera a menudo pasan desapercibidos y repercuten directamente en la vida social de los adolescentes. Las palabras de Perkins subrayan el impacto de estas “omisiones higiénicas” en la interacción entre compañeros de clase.

Según explicó, la higiene de los estudiantes no solo afecta su salud, sino también la percepción de sus pares. En sus palabras: “Por favor, córtenles las uñas a sus hijos… Si tienen las uñas largas y sucias, los demás niños lo notan, y es repugnante”. La profesora también destacó la necesidad de inculcar hábitos como el del uso regular de desodorante, dirigiéndose específicamente a los adolescentes mayores.

Asimismo, abordó la atención necesaria en la vestimenta, especialmente en la ropa adecuada para las niñas durante los cambios corporales propios de la adolescencia. Perkins afirmó que muchos padres podrían no notar con suficiente anticipación la necesidad de que sus hijas comiencen a usar sujetadores deportivos: “Probablemente sus hijas necesiten empezar a usar sujetador antes de lo que ustedes creen”, explicó, aclarando que no se refería a sujetadores tradicionales, sino a aquellos deportivos que brindan soporte y comodidad. En este sentido, advirtió que no abordar estos aspectos podría exponer a las adolescentes a comentarios o juicios no deseados por parte de sus compañeros.

Otro aspecto señalado por la exdocente fue la gestión de la ropa que los estudiantes suelen utilizar de manera reiterada. Hizo referencia específica al uso recurrente de sudaderas y chaquetas, que, según su experiencia, muchas veces no son lavadas con la suficiente frecuencia. Perkins apuntó: “Sé que los chicos tienen sudaderas favoritas... pero cuando los puños empiezan a ponerse marrones, es hora de lavarlas”.

“Los demás notan estas cosas”

A través de su testimonio, Perkins reconoció los desafíos que enfrentan las familias en su vida cotidiana, pero insistió en que estos esfuerzos son necesarios para apoyar la integración social de los adolescentes. Según explicó, descuidar estos aspectos básicos puede derivar en situaciones de aislamiento social o críticas entre compañeros: “Estas cosas tienen que ver con sus hijos, y los demás las notan, incluidos sus amigos. Y no hay nada peor que ser un estudiante criticado y marginado por los demás”.

Finalmente, Perkins reflexionó acerca de la posible desconexión entre padres e hijos en cuanto a la comunicación sobre estos temas. Comentó que, a pesar de ser conscientes de estas cuestiones, muchos adolescentes no suelen hablar abiertamente con sus padres al respecto. En sus palabras: “Probablemente sus hijos lo notan más que ustedes, pero no les dicen nada porque los chicos no hablan mucho con sus padres”. Este punto, según la profesora, subraya la importancia de observar a los menores con atención y tomar medidas proactivas para apoyarlos en su vida cotidiana.