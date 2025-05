Descubre una aguja de 4 centímetros incrustada en su pierna desde hace años: “La radióloga, en estado de shock, dice que estoy en situación de emergencia vital”

Un doctor estudia una radiografía. (AdobeStock)

Era un dolor persistente, pero pequeño. Una de esas molestias que a menudo se ignoran, a no ser que de repente se vuelvan de verdad molestas, y entonces llega la fase del arrepentimiento... y de las broncas de los médicos. Es lo que le ha ocurrido a una enfermera francesa, Lydia, que llevaba un tiempo sintiendo un ligero pinchazo en una pierna, al que no había hecho demasiado caso. “Nunca me detengo por un resfriado o una molestia menor”, ha explicado en una entrevista con el medio local La Dépêche.

Sin embargo, en marzo llegó un dolor súbito detrás de su rodilla, y el tema dejó de ser una “molestia menor”. Así que fue por fin al médico: el diagnóstico inicial fue un quiste de Baker, un bulto lleno de líquido detrás de la rodilla que causa una protuberancia y una sensación de tirantez, pero no es grave. Sin embargo, meses después, una ecografía reveló la presencia de un cuerpo extraño en su vena: tenía una aguja de 4 centímetros incrustada en la pierna, y llevaba allí desde hacía varios años. “La radióloga, en estado de shock, me dijo que estaba en una situación de urgencia vital”, ha comentado en la entrevista.

El descubrimiento generó desconcierto entre los especialistas que la atendieron. Según el relato de la médica vascular radicada en la clínica Médipôle de Toulouse, inicialmente no se identificó nada anómalo, pero insistir en las pruebas permitió encontrar el objeto incrustado. “No es una trombosis venosa profunda lo que tienes”, le comentó a Lydia, mientras realizaba un exhaustivo análisis del caso. La aguja quedó localizada en la vena gemela de su pantorrilla, un hallazgo que obligó a proceder con extrema cautela. Dos radiografías realizadas en días consecutivos mostraron que la pieza se había desplazado dentro de la pierna, lo cual complicaba su extracción.

“Nunca imaginé vivir algo así”

Finalmente, el cirujano programó una intervención quirúrgica en abril para sacar la aguja. Pero durante la operación surgieron nuevas sorpresas: “No estaba en la vena como esperábamos, sino incrustada en el músculo”, ha comentado el especialista. Su posición hacía improbable que la aguja se hubiera insertado por una simple inyección, por lo que calificó la situación de “evento inusual”. A pesar de los riesgos, el procedimiento se completó con éxito y la paciente no mostró señales de infección, pese al tiempo que el objeto había permanecido dentro del cuerpo. Lydia, sin embargo, continúa enfrentando consecuencias físicas, incluidas trombosis posoperatorias que han limitado su movilidad. “Nunca imaginé vivir algo como esto en carne propia”, aseguró. “He visto casos insólitos entre mis pacientes, pero jamás pensé que viviría algo así en carne propia”.

Este tipo de extracciones de cuerpos extraños no es inusual. En Francia, cada año se reportan entre 400 y 600 casos similares. Sin embargo, la mayoría de ellos involucran tejidos o pequeños instrumentos quirúrgicos, muy diferentes a una aguja dañina como la de Lydia. Pese a todo, la enfermera sigue dedicándose a su profesión, mientras continúa con su lenta recuperación.