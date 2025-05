Una mujer deja el móvil a su hijo y a los días llega a su casa un camión de Amazon con 50.000 chupa chups: “Cuando vi la cuenta casi me desmayo”

Holly LaFavers y su hijo Liam.

Quién no recuerda alguna travesura. En su inocencia o curiosidad, los niños en ocasiones la lían. Claro que en el caso que aquí vamos a contar, que lo estés leyendo en un medio de comunicación en España, que a su vez se hace eco de una de las agencias de información más grandes del mundo, puede dar una pista de la que hizo la criatura. Se llama Liam.

Lo cuenta Associated Press (AP), el protagonista tiene 8 años y ha ocurrido en Lexington, Kentucky, en Estados Unidos. Todo, por una combinación que no suele resultar favorable, como es un crío y un teléfono móvil, añadiendo algo más: sin control de un adulto sobre lo que ese chaval está haciendo en el dispositivo, sobra decir ya en estos tiempos que conectado a internet.

La historia la ha contado la madre, Holly LaFavers, y comienza con su hijo, entusiasmado, confesándole que quiere hacer una fiesta para sus amigos del vecindario, y que quería regalarles chupa chups. Nada más supo de esta idea hasta que de pronto, a los días, se encuentra con una pila de 22 cajas a las puertas de su casa, entregadas por Amazon.

Parte del pedido que Liam hizo en Amazon para obsequiar a sus amigos.

Confundió unidades con cajas

El pedido se había realizado a través del móvil y sin duda no había sido ella. El contenido de las cajas señalaba al responsable sin necesidad de una gran investigación: se trataba de Liam. Todas ellas de Dum-Dum, una allí conocida marca de chupa chups. Y cada una de ellas, se lee en el empaquetado, con 2.300 unidades. La cuenta se hace rápido: 22 por 2.300 da un total de 50.600 caramelos.

Seguramente Liam, en su buena intención y generosidad -con el dinero de su madre-, calibró mal la población infantil de su barrio. En todo Lexington hay 320.000 habitantes, por lo que podría haber obsequiado a más de un 15% de sus vecinos en el sentido más amplio. Pero esto no acaba aquí: ocho cajas más venían de camino. Había pedido 30. 69.000 chupa chups. El 21% del censo de Lexington.

Es probable que Liam confundiera unidades con cajas, pero la cosa pasaba de castaño oscuro, y lo que podía parecer un descuido o travesura empezó a generar sudor frío. Eso era mucho dinero. Así que su madre miró la aplicación del banco. “Cuando vi el total casi me desmayo”. 4.000 dólares. De inmediato, trató de cancelar el resto del pedido y retenerlo en la oficina de correos. Lo consiguió.

Objetivo: recuperar el dinero

A continuación, inició el trámite para revertir la compra, confiando en poder recuperar todo el dinero. Contactó con el banco, incluso con Amazon, y hasta recurrió a medios locales para lograr ser escuchada. No logró otra cosa que ser noticia, o su hijo, y ahora aparecer en portadas en todo el mundo. Por fortuna, lo hace con una sonrisa junto con el pequeño. Amazon reembolsará.

Una medida adicional de Holly ha sido reforzar la seguridad de su teléfono, no precisamente por la amenaza de ladrones o hackers. El peligro se llama Liam. Ha activado las funciones de control parental. “Definitivamente, he ajustado la configuración para que esto no vuelva a suceder”, ha declarado a AP. Dum-Dum no se ha manifestado, si bien le ha llovido publicidad gratuita.

Liam sigue empeñado en hacer la fiesta, pero todo apunta a que será su madre quien se encargue de la organización.