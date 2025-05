Un abogado laboralista avisa de este engaño de las empresas: “No te das ni cuenta”

Captura de pantalla de la publicación de Juanma Lorente. (TikTok)

Cuando por fin encontramos trabajo tras mucho tiempo buscando y llega el momento de firmar el contrato, es importante que lo revisemos a la perfección a pesar de la emoción por formar parte de la vida laboral, ya que el documento puede esconder ciertas triquiñuelas, como en lo relacionado con las categorías.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Los términos como “grupo de cotización” o “categoría profesional” son conceptos clave dentro del sistema laboral español, puesto que, tal y como detallan en el blog de Orange, influyen directamente en la cotización a la Seguridad Social, el salario base, los derechos laborales o las prestaciones. Cada trabajador tiene asignada una categoría que es la que define su rol.

Qué es una categoría profesional y por qué es importante

La categoría profesional clasifica a los empleados según sus funciones, formación, responsabilidades y nivel de cualificación. Esta organización se especifica tanto en el contrato de trabajo como en el convenio colectivo. Es relevante recalcar que no es arbitraria, sino que establece el puesto que ocupa un empleado dentro de la organización y se vincula al grupo de cotización al que pertenece.

A través de ese conjunto, tanto la empresa como el trabajador realizan sus aportaciones a la Seguridad Social, lo que afecta directamente a aspectos como pensiones, bajas o prestaciones por desempleo. Son útiles para establecer las escalas salariales dentro de una empresa y es precisamente ahí donde nos pueden engañar las empresas.

El engaño de las empresas a los trabajadores

Según explica en un vídeo de TikTok el abogado laboralista Juanma Lorente, “la empresa te está engañando con tu categoría y no te das ni cuenta”. “¿Pero cómo vas a ser ayudante de camarero si tú no ayudas a nadie? ¿Cómo vas a ser auxiliar administrativa si tú no auxilias a nadie?“, lanza. ”No tiene ningún tipo de sentido", asegura.

Asegura el letrado, que esto forma parte de una pequeña trampa de la empresa “para pagarte menos en la nómina” y que al final de mes, “le salga más barato”. “Sin embargo, tu categoría seguramente sea otra”, insiste.

Un empleado de Decathlon da un abrazo a una compañera y esta dice que sufrió una lesión: rotura de prótesis mamaria y petición de accidente laboral.

“Estoy harto”

El abogado expone que no es creíble que alguien “después de diez años” en un establecimiento siga siendo ayudante de camarero. Incide en que es algo que ocurre “con todas las categorías”. “Estoy harto de ver personas que trabajan en una fábrica con total autonomía con una categoría de peón”, sostiene el profesional.

“Nadie va a luchar por lo tuyo si no luchas tú”

La empresa, en este sentido, se puede hacer la loca, es por ello, que Lorente asegura que “hasta que no reclamas”, no te lo van a arreglar. “Depende de ti el hecho de ponerle fin a esta situación porque seguramente todos los meses en tu nómina debería aparecer más dinerito”, hace hincapié.

El experto menciona que la firma puede poner ciertas excusas como que está “cumpliendo con tu convenio colectivo, que lo que te toca es eso”. A pesar de que eso sea cierto, que “lo que toca” para ese puesto sea esa cuantía, lo que no es verdad es que tú pertenezcas a esa categoría. “Así que despierta, mira tu nómina, ve la categoría que suele aparecer arriba a la derecha, mira a ver si se corresponde con tu trabajo y si no se corresponde, asesórate y reclama, que nadie va a luchar lo tuyo, sino luchas tú”, advierte Lorente.