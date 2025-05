Sofía Suescun alarma a sus seguidores al sentir presuntos síntomas de infarto: “Es como si me clavaran un cuchillo”

Sofía Suescun en una imagen compartida en redes sociales (Instagram).

En los últimos días, Sofía Suescun ha compartido con sus seguidores una experiencia que la ha tenido en vilo y que ha afectado no solo a su bienestar físico, sino también emocional. La influencer, que pasó de ser uno de los rostros más famosos de Telecinco a liderar las redes sociales de nuestro país, relataba esta semana cómo un dolor persistente en la espalda la sorprendió y terminó convirtiéndose en una fuente de preocupación.

Todo comenzó con una molestia aparentemente menor, algo que podría haberse atribuido al esfuerzo físico o una mala postura. Sin embargo, lejos de remitir, la dolencia se intensificó con el paso de las horas hasta hacerse insoportable, impidiéndole descansar durante dos noches consecutivas. La ganadora de Gran Hermano confesó que nunca había experimentado algo parecido. “Es como si me clavaran un cuchillo”, describía con inquietud en sus historias de Instagram.

En un primer momento, Sofía pensó que podría tratarse de una contractura muscular típica, algo relacionado con el ejercicio o una posición inadecuada. Pero, al no observar mejoría, optó por consultar a su comunidad de seguidores en busca de alivio o alguna recomendación tranquilizadora. Lo que recibió, sin embargo, fue una respuesta que la dejó aún más nerviosa.

Una chica le escribió advirtiéndole que su cuñada comenzó con síntomas similares, que finalmente resultaron ser infartos. “No es por alarmarte, pero mi cuñada empezó así y eran infartos… No tuvo solución. En tres días se fue”, decía el mensaje. Este comentario caló hondo en Sofía, que no dudó en reconocer su hipersensibilidad con temas de salud. “Mi bandeja de entrada ahora mismo es lo más parecido a esto y yo, en cuanto tengo algo raro, pienso que me voy a morir”, confesaba visiblemente afectada.

Visita al fisioterapeuta y un alivio parcial

A pesar del susto, la influencer intentó no alarmarse y tomó medidas para intentar calmar el dolor. Además, acudió a su fisioterapeuta, quien le realizó un masaje en la zona afectada. También recurrió a un analgésico, lo que le permitió dormir, aunque el origen del dolor seguía sin estar claro. “He dormido plácidamente sin dolor, menos mal”, ha compartido este miércoles con cierto alivio.

Y es que, afortunadamente, en las últimas horas la situación ha mejorado. Sofía ha contado que logró dormir toda la noche sin molestias y que, tras descansar, se ha sentido con más energía. “He dormido del tirón desde las doce hasta las diez de la mañana”, ha celebrado, asegurando también sentirse “como nueva” tras su café matutino y su habitual pan de abeja.

La ganadora de Supervivientes ha reconocido ser “muy hipocondríaca”; no obstante, sus redes sociales están plagadas de consejos y recomendaciones para mantener un ritmo de vida saludable. Desde recetas de comida bajas en calorías y llenas de nutrientes, hasta rutinas de ejercicios para conseguir un cuerpo envidiable como el suyo, la influencer se ha convertido en una de las creadoras de contenido ‘healthy’ más famosas de España.