Una soltera de Valencia planta a su cita en ‘First Dates’ con una frase demoledora: “Haces el ridículo completamente’”

Luz y Vicente en su cita en 'First Dates'. (Cuatro)

First Dates, el programa presentado por Carlos Sobera, ha vivido en la noche de este lunes, 5 de mayo, una celebración por sus 9 años de emisión. Han sido muchos los solteros que han aparecido en el espacio, disfrutando de una velada especial en la que, como siempre, el objetivo era encontrar a su media naranja.

Uno de ellos era Vicente, un hombre de Alicante que a sus 72 años no dudaba en afirmar que “me encanto como soy. Yo no me veo defectos”. Entre sus aficiones explicaba que le gusta la música y que “si Elvis me escuchara cantar, le gustaría. Si canto no me estoy fijando si ligo o no ligo, estoy en lo que hago. A lo mejor me ligan ellas”.

Al otro lado de la mesa se sentaba Luz, una mujer que no quiso desvelar su edad y que venía de Valencia. Ya en su presentación dejaba claro que podía tener algo en común con Vicente, pues como a él también le gusta la música. "Soy cantante y he ido por ahí cantando de todo. Tengo una luz especial y lleno, me han dicho", explicaba.

Vicente en su cita en 'First Dates'. (Cuatro)

Tras ese primer encuentro ella afirmaba que él era “un hombre normal, de su edad”, sin hacerle más fiestas. ”Lo veo un poco cerrado a Vicente. Quizás es tímido", señalaba a continuación. Al alicantino, por su parte, no le terminaron de gustar algunos comentarios que hacía su cita, que reconoció “estar muy caliente”. “Una señora bien puesta no hace un comentario tan obsceno. No me ha gustado mucho, las personas con un poco más de calidad no dicen eso”.

Una actuación en directo

En mitad de la cena, Vicente quiso demostrar sus dotes con el micrófono y sorprendió convirtiéndose en el doble de Elvis Presley. Pese a su empeño, a su pareja no le gustaba nada: “canta fatal. Él se cree que imita a Elvis, no le vas a decir que no haga eso, que hace el ridículo completamente. Con lo que me gustaba a mí Elvis, fíjate lo que ha sido...”, sentenciaba ante la cámara.

Luz en su cita en 'First Dates'. (Cuatro)

Para zanjar que no era su tipo, Luz afirmaba que “a mí me gustan los hombres más jóvenes”, dejándole fuera de una posible segunda cita.

Pese a ello fueron al reservado del programa, donde estuvieron compartiendo bailes y risas. Tan bien se lo pasaron que los dos pensaban que habían gustado al otro. “Gustarle si le he gustado, creo que gustar si gusto a las personas”, señalaba Luz muy segura de sí misma.

Sin embargo, cuando llegó el momento de la decisión final los dos se fueron a casa como llegaron. “No eres mi prototipo, me gustan las mujeres más jóvenes”, soltó sin filtros Vicente. Luz no se quedó callada y respondió con elegancia, aunque con un toque de picante: “Yo no me siento mayor y para ti creo que tampoco lo soy. Eso ya va en el gusto de cada uno”. Y como la cosa ya estaba torcida, remató con sinceridad: “Yo tampoco tendría una cita porque no eres mi tipo y me gustan más jóvenes”.