Esto es lo más visto en Google TV España: Mufasa y Sonic 3 lideran el ranking semanal

Mufasa (voiced by Braelyn Rankins) in Disney’s MUFASA: THE LION KING. Photo courtesy of Disney. © 2024 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved.

Desde que los hermanos Lumière proyectaron su primera película en 1895 ante una audiencia de apenas 35 personas, el cine ha recorrido un largo camino. Hoy, el acceso a películas y series ha trascendido las salas oscuras para instalarse en la comodidad del hogar, gracias a las plataformas digitales.

Google TV es uno de los espacios donde esta transformación se vive a diario. A diferencia de los cortos de un minuto del siglo XIX, ahora existe una oferta casi infinita de títulos para todos los gustos. Dramas históricos, animación, acción trepidante, comedia o ciencia ficción, los catálogos se renuevan constantemente y las preferencias del público quedan registradas en listas como la de los contenidos más vistos cada semana.

Esta vez, dos grandes estrenos lideran el top de popularidad en Google TV España: Mufasa: El Rey León, una precuela cargada de nostalgia y emoción, y Sonic 3, la nueva entrega del veloz erizo azul que vuelve a las pantallas con una aventura electrizante.

Oppenheimer y clásicos como El señor de los anillos completan el listado más buscado en la plataforma.

¿Qué ver en Google TV?

La plataforma, que ofrece un amplio catálogo de películas y series, se ha convertido en un referente para los amantes del cine, quienes ahora pueden disfrutar de estas producciones desde la comodidad de sus hogares. A continuación los títulos más vistos esta semana.

1. Mufasa: El rey león (Mufasa: The Lion King)

Rafiki debe transmitir la leyenda de Mufasa a la joven cachorro de león Kiara, hija de Simba y Nala y con Timón y Pumba prestando su estilo característico. Mufasa, un cachorro huérfano, perdido y solo, conoce a un simpático león llamado Taka, heredero de un linaje real. Este encuentro casual pone en marcha un viaje de un extraordinario grupo de inadaptados que buscan su destino.

2. Sonic 3: La película (Sonic the Hedgehog 3)

Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano cuyos poderes no se parecen a nada de lo que nuestros héroes han conocido hasta ahora. Con sus facultades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic tendrá que establecer una insólita alianza con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

3. Gladiador II (Gladiator II)

Años después de presenciar la muerte del venerado héroe Maximus a manos de su tío, Lucius se ve obligado a ingresar al Coliseo después de que su hogar fuera conquistado por los emperadores tiránicos que ahora dirigen Roma con mano de hierro. Con rabia en su corazón y el futuro del Imperio en juego, Lucius debe mirar a su pasado para encontrar fuerza y honor para devolver la gloria de Roma a su pueblo.

4. Operación Éxtasis

Dos agentes encubiertos se infiltran en la operación de un traficante de drogas, haciéndose pasar por una pareja. Inspirado en hechos reales.

5. Vaiana 2 (Moana 2)

Tras recibir una inesperada llamada de sus antepasados, Vaiana debe viajar a los lejanos mares de Oceanía y adentrarse en peligrosas aguas perdidas para vivir una aventura sin precedentes.

6. Venom: El último baile (Venom: The Last Dance)

Eddie y Venom están a la fuga. Perseguidos por sus sendos mundos y cada vez más cercados, el dúo se ve abocado a tomar una decisión devastadora que hará que caiga el telón sobre el último baile de Venom y Eddie.

7. Kraven the Hunter

Sergei Kravinoff es un cazador de caza mayor, que toma un suero mágico que le otorga habilidades sobrehumanas y una vida más larga.

8. Robot salvaje (The Wild Robot)

Esta aventura épica cuenta la historia de una robot, Rozzum 7-1-3-4, “Roz” para abreviar, que naufraga en una isla inhabitada y debe aprender a adaptarse a los entornos rigurosos construyendo relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en la madre adoptiva de una cría de ganso huérfana.

9. The 47

La película El 47 (2024), dirigida por Marcel Barrena y protagonizada por Eduard Fernández, es un drama biográfico basado en hechos reales que narra la historia de Manolo Vital, un conductor de autobús en la Barcelona de 1978.Harto de que el Ayuntamiento afirmara que los autobuses no podían llegar al barrio obrero de Torre Baró debido a las empinadas cuestas, Vital decide secuestrar un autobús de la línea 47 para demostrar lo contrario y reivindicar el derecho de su comunidad al transporte público.

"Coraline" (2009), based on a novella by Neil Gaiman, was nominated for an Oscar for best animated film. MUST CREDIT: Laika Studios

10. Los mundos de Coraline

Película de animación en la que se nos cuenta la historia de Coraline, una jovencita que descubre en su nueva casa una puerta secreta y decide abrirla. Al hacerlo, descubre una segunda versión de su vida, una vida paralela a la que ella tiene. A primera vista, la realidad paralela es curiosamente parecida a su vida de verdad, aunque mucho mejor.

Pero cuando su increíble y maravillosa aventura empieza a tomar un cariz peligroso y su otra madre intenta mantenerla a su lado para siempre, Coraline deberá recurrir a su determinación y coraje, a la ayuda de los vecinos y a un gato negro con el don del habla para salvar a sus auténticos padres, a unos niños fantasmas y regresar a casa.

11. Gru 4. Mi villano favorito (Despicable Me 4)

Gru, Lucy y las niñas -Margo, Edith y Agnes- dan la bienvenida a un nuevo miembro en la familia: Gru Junior, que parece llegar con el propósito de ser un suplicio para su padre. Gru tendrá que enfrentarse en esta ocasión a su nueva némesis Maxime Le Mal y su sofisticada y malévola novia Valentina, lo que obligará a la familia a tener que darse a la fuga. Cuarta entrega de ‘Gru, mi villano favorito’.

12. The Count of Monte-Cristo

A los 19 años, Edmundo Dantés parece tener una vida perfecta, está a punto de ser nombrado capitán de un barco y está comprometido con la bella Mercédès. Sin embargo, su buena fortuna despierta la envidia de tres conocidos: Danglars, Fernand Mondego y Caderousse. Estos conspiran para acusarlo falsamente de ser agente bonapartista, lo que lleva a su arresto y encarcelamiento en el castillo de If sin juicio previo.

13. Deadpool y Lobezno (Deadpool & Wolverine)

Un apático Wade Wilson se afana en la vida civil tras dejar atrás sus días como Deadpool, un mercenario moralmente flexible. Pero cuando su mundo natal se enfrenta a una amenaza existencial, Wade debe volver a vestirse a regañadientes con un Lobezno aún más reacio a ayudar.

14. Jurassic World: Dominion

Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, los dinosaurios conviven y cazan con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación.

15. El señor de los anillos: La comunidad del anillo

En la Tierra Media, el Señor Oscuro Saurón creó los Grandes Anillos de Poder, forjados por los herreros Elfos. Tres para los reyes Elfos, siete para los Señores Enanos y nueve para los Hombres Mortales.

Secretamente, Saurón también forjó un anillo maestro, el Anillo Único, que contiene en sí el poder para esclavizar a toda la Tierra Media. Con la ayuda de un grupo de amigos y de valientes aliados, Frodo emprende un peligroso viaje con la misión de destruir el Anillo Único. Pero el Señor Oscuro Sauron, quien creara el Anillo, envía a sus servidores para perseguir al grupo. Si Sauron lograra recuperar el Anillo, sería el final de la Tierra Media.

16. Marco

Es un drama biográfico español dirigido por Jon Garaño y Aitor Arregi. La trama se centra en la vida de Enric Marco, un sindicalista español que, durante años, afirmó falsamente haber sido prisionero en un campo de concentración nazi. Gracias a su carisma y persuasión, Marco ascendió a la presidencia de la Asociación Española de Víctimas del Holocausto, convirtiéndose en una figura destacada y admirada por su supuesta valentía y sufrimiento.

17. Oppenheimer

En tiempos de guerra, el brillante físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer, al frente del ‘Proyecto Manhattan’, lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica para su país. Impactado por su poder destructivo, Oppenheimer se cuestiona las consecuencias morales de su creación. Desde entonces y el resto de su vida, se opondría firmemente al uso de armas nucleares. (FILMAFFINITY)

18. Del revés 2 (Inside Out 2) (Inside Out 2)

Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General de su cabeza sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado propio de la pubertad: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos..) no saben muy bien qué sentir cuando aparece con enorme ímpetu Ansiedad. Y no viene sola: le acompañan envidia, vergüenza y aburrimiento. Secuela de ‘Inside Out’.

19. Terrifier 3

El payaso Art desata el caos entre los desprevenidos habitantes del condado de Miles mientras duermen plácidamente en Nochebuena. Tras sobrevivir a la masacre de Halloween perpetrada por el peor asesino en serie desde Jack el Destripador, Sienna y su hermano se esfuerzan por reconstruir sus vidas destrozadas.

A medida que se acercan las fiestas de Navidad, intentan abrazar el espíritu navideño y dejar atrás los horrores del pasado. Pero justo cuando creen que están a salvo, el payaso Art regresa, decidido a convertir su alegría navideña en una nueva pesadilla. La temporada festiva se desmorona rápidamente mientras el payaso Art desata su retorcido terror marca de la casa, demostrando que ninguna festividad es segura.

20. Romper el círculo (It Ends with Us)

Una mujer atraviesa las tumultuosas etapas de una relación abusiva. Tras mudarse a la ciudad de Boston después de la universidad, decide iniciar su propio negocio como florista y se enamora de un joven neurocirujano.

21. Iron man - El hombre de hierro (Iron Man)

El multimillonario fabricante de armas Tony Stark (Robert Downey Jr.) debe enfrentarse a su turbio pasado después de sufrir un accidente con una de sus armas. Equipado con una armadura de última generación tecnológica, se convierte en “El hombre de hierro”, un héroe que se dedica a combatir el mal en todo el mundo

22. Megalópolis (Megalopolis)

Una fábula épica romana ambientada en una América moderna imaginada. La ciudad de Nueva Roma debe cambiar, lo que provoca un conflicto entre César Catilina, un genio artista que busca saltar hacia un futuro utópico e idealista y su opositor, el alcalde Franklyn Cicero, que sigue comprometido con un statu quo regresivo, perpetuando la codicia, los intereses particulares y la guerra partidista. Dividida entre ellos está la socialité Julia Cicero, la hija del alcalde, cuyo amor por César ha dividido su lealtad, obligándola a descubrir lo que realmente cree que la humanidad merece.

23. Contrarreloj

Un ejecutivo de un banco recibe, mientras conduce a sus hijos a la escuela, una amenaza de bomba dentro de su auto, el cual explotará si se detienen o salen del vehículo antes de conseguir una elevada suma de dinero. Remake de la película española de 2015 “El Desconocido”.

24. El cuervo (The Crow)

Eric Draven y Shelly Websyter estan a punto de casarse, pero la noche antes del enlace son asesinados brutalmente. Un ano despues, el alma de Eric vuelve a la Tierra en forma de cuervo para vengarse.

25. Frozen: El Reino del Hielo

Sigue la historia de dos hermanas, Elsa y Anna, princesas del reino de Arendelle. Elsa posee poderes mágicos con los que puede crear hielo y nieve, pero al perder el control de ellos accidentalmente, sume al reino en un invierno eterno y huye para aislarse en un castillo de hielo.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Aunque con menos impacto que sus rivales, el gigante del internet también busca entrar al streaming con Google TV. (REUTERS/Andrew Kelly)

¿Cuánto cuesta acceder al contenido de Google TV?

Una de las grandes ventajas de Google TV es que no representa un gasto adicional para los usuarios. Esta plataforma está integrada directamente en muchos televisores inteligentes y dispositivos de, lo que permite explorar y organizar contenido sin necesidad de pagar una suscripción específica.Además, la aplicación móvil de Google TV está disponible de forma gratuita tanto en lacomo en la App Store. Desde allí, los usuarios pueden descubrir películas, series y recomendaciones personalizadas, así como gestionar sus plataformas favoritas desde un solo lugar.Disfrutar del contenido más popular de la semana en Google TV no requiere una inversión extra. Basta con tener acceso a un dispositivo compatible y contar con las aplicaciones de streaming correspondientes, para comenzar a explorar lo mejor del cine y la televisión actual desde casa.