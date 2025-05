El juez Peinado llama a declarar como imputado al delegado del Gobierno en Madrid en el caso de Begoña Gómez

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Merz consigue fijar una nueva votación para hoy tras su frustrada investidura para ser elegido canciller de Alemania: empieza la caza a los traidores El candidato conservador no logra mayoría en la primera votación, un hecho sin precedentes en Alemania y que deja muy tocada a la recién nacida ‘Große koalition’