Una mujer recibe 40 multas de aparcamiento de un lugar en el que no ha estado nunca y sus quejas no han servido de nada: “Ya no puedo más”

Una mujer belga conduce un Lancia y le multan por estacionar en un barrio en el que no ha estado.

Una residente belga ha enfrentado una serie de problemas legales tras recibir 40 multas de estacionamiento por infracciones cometidas en el barrio de Cureghem, en Bruselas, un lugar que asegura no haber visitado nunca. Según ha informado el medio local DHNet, la afectada, identificada como Natacha, recibió varias notificaciones de multas emitidas por la agencia de estacionamiento Parking Brussels entre el 14 y el 19 de enero.

Las infracciones se registraron en ubicaciones específicas. Sin embargo, Natacha ha insistido: “Nunca he estado en esa zona”. También ha señalado que su vehículo, un Lancia Ypsilon con norma Euro 4, no tiene permitido circular en la Zona de Bajas Emisiones (LEZ) de Bruselas, lo que refuerza su afirmación de que su coche no pudo haber estado allí.

Robo de la matrícula

De acuerdo con Parking Brussels, tras investigar el caso, se determinó que Natacha fue víctima de una usurpación de placa. Las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia mostraron que el vehículo involucrado en las infracciones era un Fiat Punto azul cielo, y no el Lancia Ypsilon de la afectada. La agencia de estacionamiento confirmó que las multas fueron anuladas, excepto una, que generó un segundo recordatorio con una cantidad de 53,52 euros, compuesto por 35 euros de multa y 18,52 euros en costes administrativos. Este último aviso preocupó a Natacha, ya que la siguiente etapa del proceso podría haber implicado una notificación formal de pago. “Ya no puedo más”, ha destacado esta belga, según ha recogido el medio SudInfo.

Coches aparcados en una calle de Bruselas. (Canva)

Ante esta situación, la residente belga presentó una denuncia en la policía por la falsificación de su matrícula. Según ha detallado Parking Brussels, cancelará la última multa pendiente y recomendó a la afectada dar de baja su placa actual y solicitar una nueva matrícula para evitar futuros inconvenientes. La agencia también ha señalado que en casos similares, la colaboración con las autoridades ha permitido identificar y detener a los responsables de este tipo de delitos. En un caso reciente, la policía de Molenbeek logró arrestar a un individuo implicado en una situación similar de usurpación de placas.

Otros antecedentes similares

Este no es un incidente aislado. Según DHNet, un caso comparable ocurrió con un residente de otra ciudad, identificado como David, quien recibió multas por infracciones cometidas en una comuna de Bruselas. En esa ocasión, la investigación reveló que un habitante había cometido un error al reproducir su placa delantera, colocando un número incorrecto que coincidía con el de David. La discrepancia entre la placa delantera y la trasera del vehículo permitió resolver el caso y anular las multas.

La problemática de la usurpación de placas y los errores en la reproducción de matrículas plantea desafíos tanto para los conductores como para las autoridades. En el caso de Natacha, la intervención de Parking Brussels y la denuncia policial han sido claves para resolver el problema, aunque el proceso ha generado preocupación y molestias para la afectada. Este tipo de incidentes subraya la importancia de la colaboración entre las agencias de estacionamiento y las fuerzas del orden para prevenir y abordar este tipo de fraudes.