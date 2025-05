Ana María Aldón rompe su silencio y revela la verdad de su distanciamiento con Gloria Camila: “Me sentí como una prostituta”

Ana María Aldón en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Ana María Aldón ha acudido como invitada a ¡De viernes! la noche de este viernes, 2 de mayo, para sincerarse sobre su vida personal. En concreto, la diseñadora de modas ha hecho un balance de la relación que mantuvo con José Ortega Cano y, además, ha sacado a la luz los motivos reales de su distanciamiento con Gloria Camila, hija del torero.

"No quiero hacer daño a nadie, pero tengo la necesidad de desahogarme. Estoy protegiendo a José (su hijo) y por eso he sido fustigada y acarreo con eso" han sido las primeras palabras que ha pronunciado la diseñadora de modas en el espacio de Telecinco. Pese a que su relación con Gloria Camila siempre ha estado marcada por “altibajos” y varios feos que el diestro no frenó, lo cierto es que todo cambió tras su embarazo.

La diseñadora ha recordado el momento en el que Gloria Camila dejó claro que ella “no es de su familia”. “José Ortega Cano no hizo nada. Bien tratada me he considerado en algunos momentos, pero en ese no podía. Muchas veces me preguntáis si la relación era con altibajos porque después de eso me alejo y me aparto. Yo me lo puedo tragar, pero a mi hija la separé de su entorno para tener que escuchar esto. Mi hija y yo no hacíamos nada", ha afirmado la entrevistada.

José Ortega Cano y Ana María Aldón en una imagen de archivo (Europa Press)

“Una niña de diecisiete años que se entera de que su padre va a tener un niño con una mujer con la que lleva tres meses, pues se sorprendió mucho“, ha manifestado, dejando entrever que comprende que Gloria Camila no se esperaba para nada este giro en los acontecimientos. Tras esto, Ana María Aldón trajo al presente el momento en el que la hermana de José Fernando cuestionó que su hermano pequeño fuese hijo de su progenitor. ”Yo sé con quién me acuesto y sé quién es el padre de mi hijo. Creo que no hay humillación más grande para una mujer. Me sentí como una prostituta", ha continuado sincerándose.

Los problemas en su matrimonio con José Ortega Cano

Por primera vez, la gaditana ha sacado a la luz lo que realmente le molestaba de las formas de José Ortega Cano. “A mí no me molesta que tenga en un pedestal a Rocío Jurado, lo que me molesta es que en 50 minutos de una entrevista en casa no tenga una mención para mí”, ha asegurado, añadiendo que “lo que me siento ahí es desubicada”.

“Él me prometía. Siempre esperaba que llegara mi momento, y mi momento cada vez estaba más lejos y yo cada vez más vieja...“, ha agregado la entrevistada. Esta situación afectaba de tal manera a la diseñadora de modas que, incluso, llegó a tocar fondo teniendo pensamientos autolíticos. ”no podía más. Toqué fondo de una manera que no era capaz de tomar ninguna decisión. Me quedé 20 días con mi hijo en Costa Ballena porque no era capaz de salir, sentía que todo el mundo me miraba", ha manifestado, visiblemente emocionada al recordar estos momentos.