El ‘kit de supervivencia’ para los largos días de trabajo, según una nutricionista: “Es un cóctel de energía y bienestar”

Un abogado recuerda que el 1 de mayo también es festivo para las personas que no tienen papeles: “No pueden obligarte a trabajar y, si lo hacen, te deben pagar más” El experto cuenta a través de un vídeo publicado en TikTok que los jefes no pueden forzar a sus empleados a no disfrutar de una jornada no laborable, excepto si “lo remuneran con más importe”