Alejandra Rubio confiesa estar molesta con su madre, Terelu Campos, por su portada hablando de Mar Flores: “Era innecesario”

Terelu Campos ha generado revuelo este miércoles al conceder una reveladora entrevista a la revista Diez Minutos, donde se ha sincerado como pocas veces sobre su relación con Mar Flores, su “consuegra”, y madre de Carlo Costanzia, pareja de su hija, Alejandra Rubio. En la exclusiva, la colaboradora ha dejado claro que, aunque aún no han tenido la oportunidad de coincidir juntas con su nieto, está plenamente dispuesta a organizar un encuentro: “En cuanto termine lo del teatro, haré todo lo posible por verla”.

En sus declaraciones, Terelu no escatima en elogios hacia Mar Flores, asegurando que la modelo está “estupendísima”. Incluso bromea diciendo que “pactaría con el diablo por estar la mitad de bien que ella”. Además, revela que Flores le envió un regalo navideño, una flor de Pascua acompañada de un emotivo mensaje relacionado con el nieto que ambas comparten, un titular que la revista ha llevado a su portada.

Sin embargo, las palabras de Terelu no han sido bien recibidas por su hija, Alejandra Rubio, quien se ha mostrado visiblemente molesta con su madre por sacar nuevamente a relucir su vínculo con Mar Flores en una entrevista pública. Durante su intervención en el programa Vamos a ver, Alejandra ha expresado su descontento con rotundidad: “No voy a comentar nada al respecto. Lo único que diré es que me parecía innecesario ese titular”, ha aseverado.

“No hay que dar explicaciones a nadie de lo que pasa en nuestra familia”, añade Alejandra, que confiesa haber hablado directamente con su madre sobre el asunto: “Se lo he dicho, sabe que si habla de esto lo van a poner en portada, y no me parece bien. Creo que se ha equivocado, aunque no lo haya hecho con mala intención”.

Portada de 'Diez Minutos' del 30 de abril de 2025.

“Ya le he dicho que no me gusta”

Alejandra también ha querido dejar clara su postura respecto a las intenciones de Terelu, subrayando que la colaboradora no buscaba un titular mediático con sus declaraciones, pero considera que el tema ya estaba más que aclarado y que no debería haberse tocado nuevamente. “Ella lo ha dicho 50 veces, ya estaba desmentido. Esto solo crea algo innecesario”, ha espetado, añadiendo que, aunque no existe ningún problema entre su madre y su suegra, no es necesario explicarlo públicamente: “Mar tiene su vida, y Carlo y yo estábamos más tranquilos. Ahora la prensa vuelve a estar detrás otra vez. Es algo que ya le he dicho a mi madre porque no me gusta”.

Carmen Borrego, hermana de Terelu, salió en su defensa asegurando que su intención al hablar de Mar Flores era acabar con las especulaciones que circulan sobre un supuesto distanciamiento entre ambas. Sin embargo, Alejandra no comparte esta perspectiva y es contundente en su respuesta: “No se cuentan una serie de cosas que pasan en familia. No tenemos que explicarlo. Me da igual lo que se piense porque yo sé que no hay ningún problema”.

A pesar del enfado inicial, Alejandra Rubio ha dejado claro que no tiene conflictos personales con su madre: “Ella es superespontánea y piensa que todo está bien, lo cual me parece fenomenal. Pero como hija también puedo decirle: ‘Esto te lo podías haber ahorrado‘. Y nada más. No tengo ningún problema con ella”.

Por último, Alejandra aprovechaba para desmentir otra de las afirmaciones dadas por Terelu en su entrevista, negando que esté organizando el bautizo de su hijo. “Por Dios, ¿qué estrés? Ni sé cuándo voy a bautizarlo. Paz y amor”, zanjó la nieta de María Teresa Campos, restando importancia al tema.