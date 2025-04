Las últimas previsiones para Madrid: temperatura, lluvias y viento

Resolvemos la eterna duda de cuánto dinero debes dar si te invitan a una boda La cercanía con la pareja recién casada es un dato crucial para hacer un cálculo realista de cuánto dinero se debe dar, en caso de que no haya lista de regalos

Herencias: cómo no tributar el 3% que Hacienda cobra por muebles, cuberterías, vajillas, mantas o cuadros se hereden o no La Agencia Tributaria aplica por defecto el 3% del total del caudal hereditario como valor del ajuar doméstico, pero se puede esquivar si se prueba que no se han recibido esos bienes