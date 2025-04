Un leonés gana más de 50.000 euros gracias al sorteo de la Primitiva: consiguió acertar cinco números y el complementario

Una persona rellenando un boleto de lotería. (Infobae)

La suerte ha llegado a León en el sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 24 de abril. Según ha informado el medio local Leonoticias, un boleto validado en la capital leonesa ha sido uno de los cuatro agraciados con un premio de segunda categoría, correspondiente a cinco aciertos más el número complementario. Este premio asciende a un total de 54.873,75 euros, convirtiéndose en una de las noticias más destacadas de la jornada en la ciudad.

El boleto ganador fue sellado en el despacho receptor número 45.670, ubicado en la céntrica plaza de La Inmaculada. Este establecimiento se suma a la lista de puntos de venta que han repartido fortuna en el sorteo de esta semana. Además de León, otros boletos premiados de la misma categoría fueron validados en Montequinto (Sevilla), Collado Villalba (Madrid) y en la ciudad de Madrid, según detalló el medio.

El sorteo de este jueves no registró acertantes en las categorías especial y primera, lo que significa que no hubo boletos con seis aciertos más el reintegro ni con seis aciertos exactos. En este contexto, los premios de segunda categoría, como el otorgado en León, se posicionaron como los más altos de la jornada. Aunque no alcanza los importes millonarios de las categorías principales, este tipo de premio constituye una cantidad considerable para quienes lo obtienen.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Participar en el sorteo de la Primitiva, que ofrece la posibilidad de ganar varios millones de euros, requiere una apuesta mínima de dos euros. El juego consiste en escoger seis números de una tabla que va del 1 al 49, pudiendo hacerse la selección de manera manual o automática, mediante un sistema aleatorio.

Para aumentar las probabilidades de acierto, es posible realizar hasta ocho combinaciones distintas de seis números, ya sea en una única apuesta o mediante una combinación ampliada. Además, se puede añadir la participación en El Joker, una opción adicional que asigna una combinación aleatoria de siete cifras y ofrece premios de hasta un millón de euros. En La Primitiva se puede obtener premio a partir de tres aciertos, mientras que en El Joker basta con acertar una cifra para ganar.

Más de dos siglos de historia de Loterías y Apuestas del Estado

Loterías y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, encargada de gestionar casi una decena de sorteos, entre los que se encuentran la Primitiva, BonoLoto, el Gordo de la Primitiva, la Quiniela, Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

En 2022, esta entidad registró ventas por más de 9.687 millones de euros, repartió 6.148 millones en premios y transfirió 3.486 millones al Tesoro Público. Además, destinó 25,5 millones de euros a proyectos sociales, beneficiando a 1.072.748 personas, mientras que sus proveedores recibieron 229 millones de euros. Actualmente, la sociedad pública emplea a 516 trabajadores.

Los orígenes de Loterías y Apuestas del Estado se remontan a 1763, cuando el rey Carlos III instauró la “Lotería Real”, cuyos beneficios se destinaban a hospitales, hospicios y obras públicas. El primer sorteo, similar a la actual Primitiva, se celebró en aquella época. Medio siglo después surgió la Lotería Nacional, nombre que adoptó tras una evolución inicial como Lotería Primitiva Nacional.

A lo largo del siglo XX, el organismo amplió su oferta con nuevos sorteos como el de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva moderna, el BonoLoto y El Gordo de la Primitiva. En el siglo XXI, incorporó Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

La configuración actual de Loterías y Apuestas del Estado se consolidó el 3 de diciembre de 2010, cuando un real decreto-ley estableció su estructura como entidad pública empresarial.