Senderas, el programa que ayuda a mujeres con dificultades a encontrar empleo en Madrid: “No es fácil salir de Cuba y empezar de cero con 43 años”

Mujeres que participan en el Proyecto Senderas en Madrid, cuyo objetivo es la inserción sociolaboral de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Las tareas de cuidado, la falta de una conciliación, la precariedad, el acoso, la discriminación estructural y los sesgos de género son algunas de las principales barreras a las que se enfrentan las mujeres en el trabajo y que limitan una igualdad real en el empleo, a pesar de los avances legislativos y sociales que ha habido en los últimos años. Así lo refleja el informe Dignas, trabajo con derechos para todas del Proyecto Senderas, una iniciativa que nació a finales de 2024 con el objetivo de facilitar la búsqueda de empleo a mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica proporcionándolas formación, intermediación laboral y un plan personalizado, y cuyo único requisito es estar empadronada en Madrid, independientemente de la nacionalidad o procedencia.

En el informe, elaborado por varias expertas en sociología, economía y género y publicado este jueves, también evidencia que a pesar de que el empleo femenino en España se mueve en máximos históricos con más de 10 millones de afiliadas a la Seguridad Social (aproximadamente el 47,4% del total), aún persisten desequilibrios que siguen penalizando a las mujeres, como las diferencias salariales y mayores dificultades para llegar a los puestos de dirección.

Por ello, desde Senderas abogan por políticas con perspectiva de género, formación adaptada, concienciación social sobre corresponsabilidad y el impulso a sectores feminizados como el de los cuidados para terminar con esas desigualdades, si bien también destacan que en España existan normas como la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres y los planes de igualdad obligatorios en empresas de tamaño considerable.

Sólo las mujeres menores de 25 años ganan más salario que los hombres de su edad en España.

En el caso de las mujeres migrantes, su situación es aún más complicada, ya que a los problemas mencionados se le suman dificultades como “la homologación de títulos, la falta de fluidez en el idioma, las barreras culturales o no disponer de una red de apoyo que les pueda echar una mano”, indica a Infobae España Carla Fernández, coordinadora del Proyecto Senderas, que se lleva a cabo en el Espacio Mujer Madrid en la Fundación José María de Llanos, en Puente de Vallecas, un centro que abrió sus puertas en 2013.

“Por eso damos una atención individualizada para cada una de las mujeres que vienen con sus realidades y diferencias. Las vamos guiando en todo ese proceso y después un equipo de intermediación laboral las pone en contacto con las empresas donde demanden esos perfiles, de forma que intentamos proporcionar un trabajo a medida dentro de lo posible”, añade Fernández.

Salir de Cuba y empezar de cero más de 40 años

Mirell Valdés, una mujer cubana de 43 años que llegó a España en 2023 junto a su marido, es una de las participantes de Senderas y, aunque se ha enfrentado a numerosas trabas como la homologación de títulos, hace unos meses logró encontrar trabajo en una empresa de comida rápida especializada en sándwiches gracias a esta iniciativa.

Mirell Valdés. (Cedida a Infobae)

Como a tantas otras personas, la prolongada crisis económica que atraviesa Cuba obligó a Mirell a dejar la isla y buscar nuevas oportunidades en Madrid, donde poco a poco su situación se va asentando, aunque reconoce que “el camino es muy complicado”, no solo en el ámbito laboral, sino también en el acceso a la vivienda, ya que el precio de los alquileres no deja de subir y los requisitos de propietarios e inmobiliarias cada vez son más exigentes. “Cuando decides emigrar supone empezar de cero, como si volvieras a nacer, y hacerlo con más de 40 años es complicado”, sostiene.

Licenciada en Economía, Mirell trabajaba en Cuba como administrativa en una empresa petrolera y ahora está a la espera de poder homologar su título, un proceso que en España tarda de media entre uno y dos años. “No basta con tener el título legalizado por el Consulado español como pensábamos, sino que también debo presentar el plan de estudios y la certificación de notas. Pero de momento estoy muy contenta de tener trabajo”, cuenta a este periódico.

En Cuba, explica, la situación es prácticamente de supervivencia. “Aunque tengas trabajo no te alcanza, o te vistes o comes, y en estos momentos los precios están exageradamente altos. Aquí por lo menos si trabajas puedes ir al mercado, que está abastecido con toda clase de productos. En Cuba puedes caminar y caminar y seguramente no encuentres nada”, lamenta.

A pesar de las dificultades como migrante y aunque su familia y amigos siguen estando en Cuba, Mirell se alegra de haber tomado la decisión junto a su pareja de salir de la isla y ahora solo piensa en “seguir para adelante”.

Desde que el Proyecto Senderas se puso en marcha hace unos meses, 80 mujeres han encontrado un empleo estable y el objetivo es que en el mes de julio sean 400 las que lo hayan logrado.