El escándalo del funcionario con tres trabajos a tiempo completo: cómo el fraude a seis agencias gubernamentales expone el auge del “trabajo polígamo”

Imagen de un juez. (iStock)

La Justicia británica acusa a Kashim Chowdhury de nueve cargos de fraude por estar contratado a tiempo completo en hasta tres trabajos de diferentes departamentos gubernamentales de Reino Unido de forma simultánea. El funcionario de 54 años está imputado por ocultar su realidad laboral al Ministerio de Interior, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra), el Departamento de Salud y Atención Social (DHSC) y la autoridad local del distrito londinense de Tower Hamlets con el fin de lucrarse de varios empleos al mismo tiempo.

El acusado apareció el miércoles en el juzgado de Londres en el que había sido citado vestido con un abrigo negro con capucha y con la cara oculta tras una gafas de sol. Durante la audiencia, Chowdhury solo habló para confirmar su nombre y negar los cargos, según informa el medio británico The Times. El ex funcionario ya había comparecido ante un juez el pasado 6 de enero y ha vuelto ha ser liberado bajo fianza. Ahora, el residente en el barrio londinense de Whitechapel se enfrenta a hasta diez años en prisión si no logra ser declarado inocente en su juicio el próximo 12 de octubre.

Seis organismos gubernamentales defraudados

Además de los departamentos gubernamentales mencionados, el juez acusa a Chowdhury de transmitir información no veraz al Departamento de Negocios y Comercio. Además y defraudar a la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), la Agencia de Normas Alimentarias (FSA) y la firma de reclutamiento Venn Group.

Las pruebas presentadas ante el tribunal de la corona de Southwark apuntan a que el trabajador mintió sobre su trabaja a hasta seis instituciones oficiales en el periodo de tres años entre 2020 y 2023. En concreto, Chowdhury habría cometido fraude entre junio de 2020 y junio de 2022 al negar ante la agencia Defra seguir trabajando en el consejo de Tower Hamlets, donde afirmaba haber abandonado su puesto el 15 de junio de 2020. El londinense está acusado de ocultar esta información con el fin de aceptar otros trabajos a tiempo completo.

Juez, jugado, mazo POLITICA ECONOMIA

Además, el funcionario habría mentido al consejo de Tower Hamlets al afirmar que no tenía ningún empleo adicional entre abril de 2021 y junio de 2022 y habría hecho lo propio con Venn Group, empresa a la que aseguro no estar prestando servicios a ninguna otra firma en horario laboral. Chowdhury está también acusado de defraudar al DHSC, al Ministerio del Interior y al Departamento de Comercio al ocultar que seguía estando contratado como funcionario. Por útlimo, el funcionario está acusado de haber afirmado falsamente a la UKHSA y a la FSA que no había vuelto a aceptar empleo contratado desde que dejó su puesto en el consejo de Tower Hamlets.

El trabajo “polígamo” preocupa en Reino Unido

La acusación busca ahora confirmar si Chowdury trabajaba en remoto desde casa, una modalidad que se ha popularizado en el sector público británico desde la pandemia. La falta de claridad sobre si el acusado teletrabajaba o no puede complicar el caso, aunque no cambia los cargos a los que se enfrenta.

Este caso ha causado revuelo entre los ciudadanos de Reino Unido y ha puesto en evidencia la creciente preocupación en el sector público por el “trabajo polígamo”, fórmula con la que se conoce la práctica de tener múltiples empleos simultáneamente para obtener varios sueldos sin el conocimiento de la empresa. Las autoridades están intensificando la vigilancia frente a los intentos de fraude laboral en medio de un momento de transición hacia modelos de trabajo más flexibles y a distancia.