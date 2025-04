Herramientas de Sílex, molinos de mano y una “extraña” rueda de carro: los vestigios del Neolítico y la Edad Media que han aparecido bajo un campo de golf en Escocia

La rueda del carro descubierta en un campo de golf al norte de Escocia. (Arqueología de Avon Highland)

La construcción de un nuevo campo de golf cerca de Inverness, en Escocia, ha revelado un conjunto único de artefactos arqueológicos que abarcan desde el Neolítico temprano hasta el siglo XVIII. Los hallazgos incluyen desde rastros de viviendas neolíticas hasta una rueda de carro de la Edad del Bronce, que ha sorprendido a los arqueólogos por su estructura.

El proyecto arqueológico, desarrollado por Avon Archaeology Highland, cubrió un área de 50 hectáreas en la fase de construcción del campo de golf Old Petty, cerca de otro campo de la misma marca. Durante las excavaciones, se identificaron al menos 25 estructuras de madera neolíticas, herramientas de sílex, molinos manuales de piedra - dos piezas circulares superpuestas que sirven para moler cereales-y una rueda de carro, que se presume de la Edad del Bronce.

Entre los descubrimientos más relevantes se encuentran restos de edificios de madera neolíticos, un círculo ceremonial prehistórico y una urna funeraria con una antigüedad estimada en 3.500 años. También encontraron evidencias de sistemas de campo medievales y hornos para secar granos, lo que amplía la comprensión sobre cómo se desarrollaban las actividades agrícolas en la región desde hace 6.000 años.

Hallazgos “realmente excepcionales”

Andy Young, director del proyecto y arqueólogo principal de Avon Archaeology Highland, subraya la importancia de los hallazgos. “Siempre estaba feliz de ver surgir nueva arqueología de la tierra, pero algunos de los descubrimientos que hemos hecho, particularmente relacionados con el asentamiento neolítico temprano y la actividad ceremonial funeraria prehistórica posterior, son realmente excepcionales”, afirma en un comunicado de prensa.

Respecto a cuál considera el hallazgo más significativo, Young dice que “depende un poco de sus intereses patrimoniales particulares, pero supongo que el descubrimiento del círculo de empalizada prehistórica ceremonial funeraria, dentro del cual había un pozo de cremación que contenía los restos de una rueda de carro, es particularmente destacable. Parece que no todos los carros estaban en East Yorkshire”.

Del Neolítico al siglo XVIII

Además, el arqueólogo destaca que la datación provisional ubica la actividad humana en distintos períodos históricos: desde el Neolítico más temprano (c. 3600 a.C.), pasando por la Edad del Bronce (c. 2500-750 a.C.), la Edad del Hierro (c. 750 a.C.-500 d.C.), la Edad Media (siglos XIII-XV d.C.) y el siglo XVIII.

Zanjas del poblado medievales en el campo de golf. (Arqueología de Avon Highland)

Cabot Highlands ,la compañía a la que pertenece el terreno y que estaba construyendo el campo del golf, y el equipo de arqueología han trabajado conjuntamente para garantizar la preservación de los hallazgos. “La asociación con Cabot Highlands ha sido ejemplar”, asegura Young, que asegura que “su compromiso de preservar el pasado y dar forma al futuro es un modelo de desarrollo responsable”.

Un ejemplo destacado de conservación es el círculo ceremonial prehistórico, que fue cuidadosamente enterrado in situ y se integró en el diseño paisajístico del campo de golf. “El círculo de empalizada ajardinado ahora forma una característica de paisaje circular claramente definida junto a la calle del hoyo 7 del nuevo campo Old Petty”, explicó Young.

Además, los arqueólogos lograron, a través de un diseño meticuloso, preservar in situ otros restos significativos, garantizando su supervivencia para futuras generaciones. “Mediante un diseño cuidadoso y cambios en los detalles del trazado del campo, ha sido posible proteger y preservar restos arqueológicos enterrados significativos”, detalla el experto.